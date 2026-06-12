Familias acuden al centro para ver el Mundial

Decenas de familias se reunieron este jueves en el centro de San Cristóbal de Las Casas, para ver y celebrar el triunfo de la selección de México que venció 2-0 a Sudáfrica, en su primer partido de la copa de fútbol del mundo.

Convocados por la autoridad municipal, que colocó una pantalla gigante en el centro de la ciudad, las familias se congregaron para disfrutar de la transmisión pública del encuentro deportivo, en un ambiente de sana convivencia, unidad y entusiasmo.

Fortalecen tejido social

Se dijo que estas actividades contribuyen a la integración familiar y al fortalecimiento del tejido social, al brindar espacios seguros y accesibles para que la ciudadanía pueda reunirse y disfrutar de momentos de esparcimiento en comunidad.

En los próximos días continuarán realizándose transmisiones de encuentros deportivos de relevancia, con el objetivo de que más personas puedan participar y disfrutar de estas jornadas de convivencia.