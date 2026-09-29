Familias de Tenejapa solicitan apoyo de gobierno

Cuatro familias desplazadas desde el 2011 de la localidad Banavil, del municipio de Tenejapa, solicitaron la intervención de las autoridades para la indemnización de sus tierras y apoyo humanitario.

Miguel López Girón, en representación del grupo, pide al Gobierno de Chiapas atención y solución a sus demandas.

Son cuatro familias que solicitan la intervención de las autoridades para ser escuchadas con base al expediente interpuesto desde 2017, cuya carpeta de investigación no presenta avances sustantivos respecto al desalojo violento e ilegal perpetrado en 2011 por decenas de personas de la misma demarcación y del ejido Santa Rosa.

Señalaron que la contingencia humanitaria aqueja de manera directa a 33 personas -entre las que se contabilizan niñas y niños- que hoy radican de forma precaria en San Cristóbal de Las Casas.

Piden solución

La comunidad exige pronta solución a sus peticiones enfocadas en la restitución de los predios que les fueron usurpados o, en su defecto, una justa indemnización patrimonial, aunado al suministro indispensable de apoyo humanitario para resarcir la afectación socioeconómica derivada del despojo sistemático.

Por encima de la pérdida material, solicitan a la autoridad correspondiente la reparación integral del daño y la presentación con vida de Alonso López Luna, ejidatario y padre del portavoz, cuya desaparición forzada sigue impune desde el inicio del conflicto.