Familias del CAM 34 denuncian abandono

Padres de familia del Centro de Atención Múltiple (CAM) Número 34, ubicado en Chiapa de Corzo, denunciaron la falta de reposición de una maestra de secundaria que se jubiló en octubre de 2025, situación que afecta a 15 adolescentes con discapacidades diversas.

“Nuestros hijos son niños con discapacidad y tienen necesidades educativas especiales”, declaró Susel Zúñiga Barrios, madre de familia.

Detalló que: “La maestra del grupo se jubiló en octubre del 2025, en todo su derecho, pero hasta el día de hoy no nos han repuesto a esta maestra”.

El grupo afectado, de nivel secundaria, está conformado por estudiantes con autismo, retraso mental, sordera y ceguera, quienes desde hace cuatro meses reciben una atención limitada.

“Necesitamos a nuestra maestra que se fue para que pueda trabajar con los alumnos de secundaria”, explicó Zúñiga Barrios.

Las familias detallaron una serie de gestiones fallidas ante las autoridades.

Se han dirigido a la jefa del Departamento de Educación Especial, Elizabeth Cruz Ochoa; a la supervisora de zona, Sara Espinosa, y al director de Educación Elemental, Adiel Nolasco, sin obtener una solución.

“El 16 de enero, Cruz Ochoa nos dijo que estaba lista la maestra para presentarse al aula, pero ya estamos iniciando febrero y ella todavía no se ha presentado”, relató la madre de familia.

Lo más grave, denunciaron, es que las autoridades condicionan la reposición a incrementar la matrícula. “Nos están condicionando que si tenemos más niños nos van a reponer a la maestra”, dijo Susel Zúñiga.

Nos mandó un oficio a la escuela diciendo que no se va a poder tener a nuestra maestra si no conseguimos más niños”. La exigencia es pasar de 15 a 25 alumnos, una cifra que consideran inadecuada e inalcanzable para un grupo de educación especial.

Paulina Hernández, otra madre de familia, recalcó que el CAM tiene más de 20 años de existencia y una plantilla estable.

“Ellos están viendo una serie de limitaciones para que no nos hagan llegar a la escuela la maestra que nos hace falta. Nos están pidiendo algo que es ilógico, como si fuéramos a abrir un nuevo CAM y no es así”.

Ambas coincidieron en que el problema radica en la falta de sensibilidad. “Yo creo que lo que no hay es empatía. Ellos conocen que es una escuela especial, saben que es un centro de atención múltiple. Hemos ido a tocar puertas y no nos hacen caso, nos evaden”, afirmó Zúñiga Barrios.

Ante la falta de respuestas, las familias anunciaron una medida de presión. “Mañana vamos a hacer un bloqueo afuera de nuestra escuela, el CAM 34, en la entrada de Chiapa de Corzo, a las 9 de la mañana”, informó Susel Zúñiga.

La protesta se llevará a cabo en la Carretera Panamericana, a la altura del Parachico, antes de entrar a la ciudad.