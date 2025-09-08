Familias denuncian abandono de predio

Habitantes del barrio Las Flores, en Tonalá, denunciaron el abandono de un predio que tiene abundante maleza, lo que genera inseguridad entre las personas que a diario circulan por la zona.

Señalan que su dueño, Salvador Hernández Cortés, ha hecho caso omiso al llamado de las autoridades para limpiar el espacio.

Los vecinos informaron que el predio se encuentra en la calle 5 de Febrero, entre las avenidas Guerrero y 27 de Septiembre.

La maleza invade la banqueta y parte del arroyo vehicular, por lo que piden intervención de las autoridades de manera inmediata.

Están preocupados

Afirmaron que está situación es bastante preocupante debido a que el lugar puede convertirse en guarida de personas indocumentadas que provienen de países como Guatemala, Honduras, El Salvador y Venezuela.

Ante la situación, los vecinos tienen miedo ya que piensan que pueden ser agredidos o en el peor de los casos asaltados.

En ese sentido hicieron el llamado a las autoridades a obligar al dueño del predio a limpiarlo y mejorar la seguridad en dicha calle.