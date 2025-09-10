Familias denuncian mal servicio de agua potable

Familias de la ciudad de Arriaga se encuentran muy preocupadas debido a que el agua potable está llegando sucia. Debido a esto la población no la puede utilizar en sus actividades cotidianas, como lavar ropa o bañarse, solo se usa para el baño.

De acuerdo con Romeo Ulloa Ríos, los habitantes afirmaron que existe escasa cantidad del vital líquido.

Barrios como Buenos Aires, Playa Fina, El Barbasco, Los Pocitos, San Jorge y Pemex, son algunos que se quejan del mal servicio del agua potable. Esta, dicen, viene sucia; afirman que en estas últimas semanas han tenido que soportar estas condiciones.

Indicaron que la situación que están viviendo tiene relación directa con las intensas lluvias, pues provoca que el agua se revuelva y al final llegue a los hogares con turbiedad, aunque comprenden que es un fenómeno de la naturaleza.

Asimismo, las familias de Arriaga advierten que las precipitaciones se encuentran en etapa final de esta temporada, después de ello la situación del agua regresará a la normalidad, aunque ahora padecen las incidencias por la mala calidad de la misma.