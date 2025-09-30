Familias piden apoyos tras las fuertes lluvias

Familias de la Sierra de Chiapas urgieron a las autoridades apoyo emergente luego de que las fuertes lluvias de septiembre afectaran considerablemente caminos, viviendas y cultivos toda vez que se encuentran en zonas alejadas de las cabeceras municipales; refieren que las autoridades municipales tienen conocimiento de su situación, pero la ayuda aún no llega.

Siltepec, Chicomuselo, Bellavista y Honduras de la Sierra, son algunos de los municipios afectados, en donde existen comunidades incomunicadas, lo que mantiene a las familias sin alimentos básicos.

En entrevista, don Carlos, habitante de Cerro Perote, en el municipio de Siltepec, afirmó que en asamblea ejidal los comuneros hicieron un llamado urgente a las autoridades correspondientes para hacer llegar la ayuda y restablecer el acceso a sus comunidades.

Dijo que derivado de las intensas lluvias del pasado 15 de septiembre, alrededor de 15 kilómetros de caminos se encuentran dañados, lo que ha dejado a los habitantes sin acceso a Siltepec y Chicomuselo para comprar alimentos y otros productos básicos.

Señaló que alrededor de 100 parcelas ejidales han sido afectadas por las lluvias, incluyendo parcelas de café y cultivos de maíz, además de las viviendas que también se encuentran en zona de riesgo.

“Estamos sufriendo por la falta de víveres, agua potable, energía eléctrica, unidades médicas y servicios educativos, ya que el personal médico y educativo no puede acceder a la zona debido a los daños en los caminos”, expresó.

Mencionó que la falta de acceso a servicios básicos y la pérdida de cultivos y viviendas han generado una situación de emergencia en la zona, por ello, los habitantes urgen a las autoridades a tomar medidas inmediatas para atender sus necesidades.