Familias rompen diálogo con Fiscalía de la CDMX

Las familias, aseguraron, seguirán en lucha hasta que haya justicia por el multihomicidio de la Narvarte. Andrés Domínguez / CP

Mirtha Luz Pérez Robledo, poeta chiapaneca y madre de víctima de feminicidio, junto a las demás familias afectadas luego del caso denominado “multihomicidio” de la colonia Narvarte, anunciaron el rompimiento del diálogo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) debido a que no existe un avance sustancial en las investigaciones.

En este último aniversario tras lo ocurrido en la Ciudad de México, las familias del caso hicieron pública su extrañeza por la falta de una investigación seria por parte de Luis Javier García Saldaña, funcionario de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

En respuesta, la Fiscalía ofreció una exoneración pública a uno de sus trabajadores, luego el vocero de la FGJCDMX emitió un comunicado con diversas imprecisiones para las familias.

Entre esas anomalías, la autoridad sigue sin reconocer la participación material de más personas en los hechos, pues en sus discursos públicos insisten en la teoría elaborada por la anterior administración, según la cual solo participaron tres personas en los hechos y en las reuniones privadas, sin mostrar avances significativos para identificar al resto de los participantes.

También no ha hecho referencia al tercer vehículo que aparece en los videos participando de manera clara en los hechos, “ni tampoco haber realizado diligencia alguna para saber a quién pertenece este vehículo y quiénes estaban a bordo de este durante el operativo que derivó en el asesinato de nuestros familiares”, expresó.

En un documento, Pérez Robledo informó de las diligencias llevadas a cabo en Veracruz, supuestamente orientadas a desarrollar la línea de investigación relacionada con la persecución política a Rubén Espinos y Nadia Vera, sin embargo, estas diligencias parecen estar diseñadas para desestimar los datos otorgados.

Por tanto, las familias del caso Narvarte reiteraron que “no hay condiciones para retomar el trabajo conjunto con la Fiscalía hasta que demuestren avances en los temas que hemos insistido en los últimos meses”.

Hasta no ver un avance sustancial, “las familias del caso Narvarte no volveremos a retomar el diálogo con los funcionarios de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Ya basta de mentiras, ya basta de fingir que investigan cuando en realidad no hay ningún interés real en conocer la verdad”, acotaron.