Familias temen ser desalojadas de sus hogares

La Organización Proletaria Emiliano Zapata (OPEZ) Histórica informó que más de 20 familias fueron presuntamente estafadas al comprar terrenos ubicados en la colonia El Relicario, en San Cristóbal de Las Casas, en donde han vivido durante 10 años, y de los cuales podrían ser desalojadas.

Según la organización, los terrenos fueron vendidos por Humberto Francisco Victoria Herrera; sin embargo, después de más de una década, en la que los compradores ya cuentan con servicios de drenaje, agua y luz, el hermano del vendedor, Maximiliano Fernando Victoria Herrera, pretende desalojar a las familias.

Señalan que desconocen si existe contubernio entre los hermanos en este acto, y detallan que Fernando Victoria pretende que de nueva cuenta se paguen los terrenos a siete mil pesos el metro cuadrado. Las familias, indican, son amenazadas con ser desalojadas por fuerzas estatales si no pagan dicha cantidad.

Subrayaron que el abogado de Fernando Victoria se ampara en la sentencia dada por el juzgado de San Cristóbal en un juicio donde argumentaron que el hermano vendió los terrenos con una escritura pública que ya fue invalidada.

Amenazas

Ante esta situación, la OPEZ Histórica responsabilizó a la familia Victoria Herrera por cualquier acto de violencia que pueda surgir a raíz de este problema que consideran social.

Detallaron que hacen pública la situación después de dos diálogos que sostuvieron con Maximiliano Fernando Victoria Herrera y su abogado los días 16 y 21 de julio, donde, señalan, los colonos mantuvieron una actitud pacífica.

Sin embargo, las familias fueron amenazadas con ser desalojadas, después de un primer intento que se realizó el 6 de julio, con presencia de distintas fuerzas armadas, en donde más de 50 habitantes se plantaron para evitar “que se cometiera un acto de injusticia más”, indica el documento.