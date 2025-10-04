Familias venden viviendas para evitar inundaciones

Algunas familias que viven a orilla del Riíto determinaron vender sus casas a tener que vivir con la idea de que se registren desbordamientos y la situación empeore para todos quienes viven en esa zona.

Los vecinos del río en voz de Mario Flores Gutiérrez afirmaron que vender sus casas ha sido lo mejor para ellos porque consideran que ya no pueden seguir con el miedo de perderlo todo ante una inundación.

Comentaron que la incertidumbre se debe a que los pronósticos indican que las lluvias intensas continuarán registrándose durante el mes, sobre todo en la zona Costa.

Expresaron que les duele tener que dejar las casas en donde crecieron por tantos años, sin embargo, consideran que tan poco podían seguir viviendo con la incertidumbre de una inundación al estar en la cercanía del río.