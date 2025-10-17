Familias viven entre el agua en La Polka

Familias de la pesquería La Polka, Tonalá, dieron a conocer que fueron afectados por las lluvias registradas la madrugada de este jueves, las cuales lograron ingresar hasta el patio de algunos domicilios, lo que generó que muchos de los habitantes tuvieran que evacuar para trasladarse a alguno de los refugios mientras disminuía el nivel del caudal.

Recordaron que desde la semana pasada cuando también las lluvias fueron intensas, al menos diez familias abandonaron sus casas para ponerse a salvo debido a que les llegó el agua hasta el interior de sus viviendas, situación que vuelve a repetirse.

Comentaron que después de las precipitaciones de ayer, al menos quince personas se lograron refugiar en las instalaciones de la sociedad cooperativa pesquera debido a que en sus viviendas el agua alcanzó una altura de medio metro.

Los habitantes de la pesquería La Polka, en voz de Víctor Rodríguez Zavala, dijeron que las familias que viven a orilla de la playa son siempre las más afectadas, ya que siempre en esta temporada sufren de inundaciones que los obligan a abandonar su hogares durante varios día, hasta que los niveles disminuyen y pueden regresar.