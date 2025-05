Familias y el drama de no tener agua

La falta de acceso al agua aunado a la temporada de calor y la escasez de lluvias ha afectado de manera considerable a más de 20 familias ubicadas en el kilómetro 3.5 de la carretera a la comunidad Efraín A. Gutiérrez, municipio de Berriozábal.

Algunas de estas familias dedicadas al cultivo de maíz, frijol y la ganadería, han tenido que solventar esta necesidad comprando pipas de agua; en temporada de lluvias realizan la captación pluvial.

“En esta zona no tenemos acceso al agua potable, la tuberías son muy viejas y tiene mucho tiempo que no nos dan servicio de agua, hemos solicitado apoyo pero no hemos tenido éxito”, lamentó Benjamín Gutiérrez, uno de los afectados.

Rehabilitaciónque no funcionó

Hace aproximadamente dos años las tuberías de este tramo fueron rehabilitadas. Inicialmente los días jueves recibían cerca de 800 litros, por algunos meses funcionó, pero después volvieron a sufrir la falta de agua potable.

Esta situación golpea de manera directa a las familias dedicadas al campo; además, la sequía que viven afecta el rendimiento y producción agrícola, lo que se ve traducido a pérdidas económicas fuertes.

Los habitantes de esta zona hacen un llamado a las autoridades para una pronta rehabilitación a las tuberías, incluso mostraron su disponibilidad a cooperar con algunos gastos si fuera necesario.

El restablecimiento del agua potable beneficiaría a las más de 20 familias con su actividad agrícola, de la cual subsisten.