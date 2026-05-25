Fauna silvestre busca refugio por sequía

La expansión de la mancha urbana y la intensa sequía registrada en los últimos meses han provocado un incremento en la presencia de fauna silvestre dentro de colonias y viviendas de Tuxtla Gutiérrez, informó el secretario de Protección Civil (PC) Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Eder Fabián Mancilla Velázquez; mientras destacó que, en lo que va del año, se han brindado alrededor de 30 atenciones relacionadas.

Detalló que abril ha sido el mes con mayor incidencia de reportes de serpientes, con siete casos registrados, mientras que en enero se contabilizaron cinco atenciones.

En el resto de los meses, dijo, las cifras oscilan entre dos y tres reportes.

Climas extremos

Señaló que el fenómeno está relacionado con las condiciones climáticas extremas y la reducción de los espacios naturales donde habitan estas especies.

“Estamos haciendo más pequeños sus espacios para subsistir y la sequía estuvo bastante prolongada, lo que generó que los cuerpos de agua no tuvieran suficiente líquido. Por eso bajan hacia las zonas urbanas buscando lugares frescos y agua”, explicó.

Destacó que, a diferencia de años anteriores, actualmente la población muestra mayor conciencia sobre el cuidado de la fauna silvestre, ya que en la mayoría de los casos los ciudadanos prefieren reportar la presencia de los animales antes que agredirlos.

Indicó que el protocolo de atención consiste en realizar la captura y manejo adecuado de las especies para posteriormente trasladarlas a zonas seguras.

En caso de que los ejemplares presenten lesiones, son canalizados a instancias correspondientes como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y veterinarios que colaboran de manera altruista.

Sobre las temporadas con mayor presencia de fauna, explicó que durante abril, cuando se intensifican las altas temperaturas, aumentan los avistamientos de víboras, mientras que entre julio y agosto se incrementan los reportes relacionados con enjambres de abejas debido a sus procesos de migración.

Ante esta situación, exhortó a la ciudadanía a no intentar capturar ni lastimar a los animales, evitar acercarse demasiado y reportar cualquier avistamiento a las autoridades, sobre todo cuando se trate de especies venenosas o enjambres que puedan representar riesgo para la población.