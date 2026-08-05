﻿﻿
SÍGUENOS
ChiapasTuxtla

Favorece IMSS la planificación familiar

Agosto 05 del 2026

En el marco del Día Internacional de la Planificación Familiar, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas invita a mujeres y hombres a tomar decisiones responsables sobre su vida reproductiva mediante el acceso oportuno a información, consejería y métodos anticonceptivos seguros y gratuitos.

El médico familiar de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 1 de Tapachula, doctor Adrián Chackpori Hernández Villarreal, explicó que los servicios de planificación familiar están disponibles para personas derechohabientes y población abierta, con el propósito de brindar orientación para que cada persona decida de manera libre e informada sobre su proyecto de vida y reproductivo.

Métodos anticonceptivos

Destacó que la unidad ofrece diversos métodos anticonceptivos temporales y permanentes, entre ellos preservativos, dispositivos intrauterinos (DIU), implantes subdérmicos de tres y cinco años, anticonceptivos inyectables, parches hormonales, anticonceptivos orales, así como Oclusión Tubaria Bilateral (OTB) y vasectomía sin bisturí para quienes han decidido no tener más hijos.

El especialista señaló que la elección del método se realiza de manera individual, mediante valoración médica y consejería, considerando las condiciones de salud, edad y necesidades de cada paciente, además de brindar seguimiento para resolver dudas o realizar cambios cuando sea necesario.

Hernández Villarreal indicó que el módulo de planificación familiar de la UMF No. 1 atiende diariamente en promedio a diez personas, sobre todo mujeres que acuden para revisión, colocación o reemplazo de métodos anticonceptivos; además, promueve la vasectomía sin bisturí entre la población masculina para fortalecer su participación en estas decisiones.

﻿