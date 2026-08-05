Favorece IMSS la planificación familiar

En el marco del Día Internacional de la Planificación Familiar, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas invita a mujeres y hombres a tomar decisiones responsables sobre su vida reproductiva mediante el acceso oportuno a información, consejería y métodos anticonceptivos seguros y gratuitos.

El médico familiar de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 1 de Tapachula, doctor Adrián Chackpori Hernández Villarreal, explicó que los servicios de planificación familiar están disponibles para personas derechohabientes y población abierta, con el propósito de brindar orientación para que cada persona decida de manera libre e informada sobre su proyecto de vida y reproductivo.

Métodos anticonceptivos

Destacó que la unidad ofrece diversos métodos anticonceptivos temporales y permanentes, entre ellos preservativos, dispositivos intrauterinos (DIU), implantes subdérmicos de tres y cinco años, anticonceptivos inyectables, parches hormonales, anticonceptivos orales, así como Oclusión Tubaria Bilateral (OTB) y vasectomía sin bisturí para quienes han decidido no tener más hijos.

El especialista señaló que la elección del método se realiza de manera individual, mediante valoración médica y consejería, considerando las condiciones de salud, edad y necesidades de cada paciente, además de brindar seguimiento para resolver dudas o realizar cambios cuando sea necesario.

Hernández Villarreal indicó que el módulo de planificación familiar de la UMF No. 1 atiende diariamente en promedio a diez personas, sobre todo mujeres que acuden para revisión, colocación o reemplazo de métodos anticonceptivos; además, promueve la vasectomía sin bisturí entre la población masculina para fortalecer su participación en estas decisiones.