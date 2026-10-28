Fe que mueve el bolsillo: San Judas Tadeo

La fe en San Judas Tadeo también se refleja en el gasto que realizan sus devotos cada mes de octubre. Entre la compra de figuras, ropa para vestir al santo, flores y recuerdos, los creyentes destinan parte de sus ingresos a una tradición que para muchos representa una forma de agradecer favores recibidos, pedir protección o mantener viva una promesa religiosa.

En el mercado Rafael Pascasio Gamboa de Tuxtla Gutiérrez, los comerciantes ofrecen artículos alusivos al apóstol, cuyos precios varían según el tamaño y los accesorios.

Las figuras pequeñas pueden encontrarse desde 50 pesos, mientras que algunas de mayor tamaño alcanzan los 350 pesos con corona incluida.

Guadalupe Hernández, comerciante que lleva alrededor de 28 años dedicada a la venta de estos productos, una actividad que inició su madre, considera que participar en esta temporada tiene un significado especial debido a su propia devoción.

“Es algo muy bonito porque yo sí soy devota de San Judas Tadeo, creyente, muy creyente”, expresó.

Lo más buscado

Entre los artículos más solicitados, explicó, se encuentran las bolsas, las tazas y la ropa para las imágenes religiosas.

Las prendas se venden en diferentes tallas y precios, de acuerdo con las dimensiones de cada figura.

Amelia Pérez, también comerciante, señaló que las vestimentas pueden conseguirse desde 80 pesos, aunque el costo aumenta conforme al tamaño.

Algunas de las más comunes, con corona y medalla, alcanzan los 230 pesos.

Marisela López destacó que destina alrededor de mil 500 pesos cada año a la compra de flores, veladoras, ropa para su imagen y alimentos para compartir con sus familiares.

“Y a veces uno no tiene mucho dinero, pero va guardando poquito a poquito para comprarle sus cosas. No lo veo como un gasto, sino como una manera de agradecerle”, señaló.

Fecha

La celebración principal se realiza cada 28 de octubre, fecha en que la Iglesia católica conmemora a San Judas Tadeo junto con San Simón.

En Tuxtla Gutiérrez, la rectoría dedicada al apóstol recibe a los fieles que participan en las actividades religiosas.

Las festividades incluyen misas, rezos, peregrinaciones y las tradicionales mañanitas.

Santo

San Judas Tadeo es conocido popularmente como el santo de las causas difíciles y desesperadas.

Por ello, muchos creyentes acuden para pedir su intercesión ante problemas de salud, dificultades económicas y situaciones personales complejas, mientras otros regresan para agradecer lo que consideran favores recibidos.

Su representación también tiene elementos distintivos: suele vestir una túnica blanca y un manto verde, además de portar un medallón con la imagen de Jesús.