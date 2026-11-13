Federación revisa fondos para Chiapas

Flor de María Guirao Aguilar, secretaria en Chiapas del Sistema Estatal de Seguridad Pública, anunció que se reunió en la Ciudad de México con Marcela Figueroa Franco, titular nacional del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), para dar seguimiento a la aplicación de recursos destinados a la seguridad en la entidad.

Dijo que esta reunión fue para revisar los avances y durante el encuentro se abordó el ejercicio de los fondos federales y los mecanismos de coordinación entre las instancias estatal y nacional, con el propósito de verificar el cumplimiento de los objetivos y garantizar que el presupuesto se aplique de manera adecuada.

Asimismo, destacó la importancia de mantener una comunicación permanente con las autoridades federales para atender los lineamientos establecidos, dar continuidad a los procesos administrativos y asegurar que los recursos se traduzcan en acciones concretas para las instituciones de seguridad pública.

La titular del Sesnsp subrayó que la coordinación entre los sistemas estatal y nacional es fundamental para avanzar en las prioridades de seguridad de Chiapas, fortalecer las instituciones y contribuir a la paz y tranquilidad de las familias chiapanecas.