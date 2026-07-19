Felicita Eduardo Ramírez a esta casa editorial

Al llegar a sus 50 años de vida, el ejecutivo estatal y diferentes autoridades reconocieron la trayectoria de esta casa editorial, que se ha consolidado como el medio de comunicación más importante del estado de Chiapas.

En un emotivo mensaje, Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador constitucional del estado de Chiapas, rememoró los inicios del periodismo en la entidad a partir de la independencia con Joaquín Miguel Gutiérrez con el periódico Campana Chiapaneca.

Recordó que un siglo después, el doctor Belisario Domínguez Palencia con el periódico El Vate, continuó con esta actividad con una férrea defensa de la libertad de expresión.

“Ahora lo es el Cuarto Poder, que cumple 50 años de historia. Ha pasado distintas etapas; embates del poder, confrontaciones, pero siempre siendo un medio de apoyo para el pueblo de Chiapas. Hoy quiero reconocer a Conrado de La Cruz, que se nos adelantó y ya no se encuentra con nosotros, un hombre valiente y decidido a defender la verdad. A su hijo que me unió una gran amistad y a su nieto también”, expresó Ramírez Aguilar.

Destacó el papel de la maestra María Morales, a la licenciada Ana María de La Cruz Morales, “mi reconocimiento a dos mujeres talentosas que han sostenido al Cuarto Poder como un medio importante, referente en el estado para la vida pública. Felicidades a ustedes, a los corresponsales, a los que trabajan en las instalaciones y que muchas veces no se ve, sino en las imprentas”.

Mensaje

El mandatario remarcó su reconocimiento a la familia de La Cruz Morales, “sigan manteniendo esa actitud de dignidad. Mientras haya libertad hay que ejercerla, porque es un derecho con el que se nace y que nuestra constitución consagra. Como siempre, Chiapas reconoce al Cuarto Poder”.

En este mismo sentido, el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) Oscar Aparicio Avendaño, felicitó al periódico por sus 50 años de informar con profesionalismo, compromiso y con responsabilidad a las y los chiapanecos.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social Zoé Robledo manifestó que: “Hay historias que no esperan. Hay historias que como decía don Conrado de La Cruz Jiménez piden salir a gritos y, desde hace 50 años en Chiapas ha existido un periódico que ha estado dispuesto a escuchar estas historias y contarlas”.

Siempre presente

Precisó que un 17 de julio de 1976 nació el Cuarto Poder y desde entonces ha sido más que un periódico, ha acompañado, incluso ha sido protagonista de la vida pública del estado, ha documentado sus mejores momentos pero también los más desafiantes y retadores.

“Para mí el Cuarto Poder tiene un significado muy especial. En sus páginas publiqué mis primeros textos, en ese momento me dieron esa oportunidad siendo yo un estudiante. Estoy muy agradecido porque aprendí que periódicos como el Cuarto Poder son espacios de debate, de ideas que no buscan la uniformidad, sino la discusión que convierte al periodismo en algo más, como motor de construcción de ciudadanía”.

Felicitaciones

Agregó que cinco décadas después Cuarto Poder sigue siendo un referente en Chiapas, “por eso felicito a la maestra María Morales, a la maestra Ana María, a sus columnistas, reporteros y reporteras, editores, fotógrafos, diseñadores, correctores, impresores, a los de rotativas, a los voceadores y lo más importante que tiene el Cuarto Poder: sus lectores, a quienes envío un abrazo”.

María Elena Orantes, cónsul de México en Houston, felicitó al periódico Cuarto Poder: “cuando inicié mi vida política fue el impulso que nos ayudó a muchas generaciones. Hablar del Cuarto Poder es hablar de don Conrado de La Cruz, la señora María Morales y de una muy querida amiga Anita, que el día de hoy está al frente de esta empresa periodística que genera opinión pública en Chiapas”.

“Larga vida al Cuarto Poder. Un abrazo por estos 50 años”, expresó.

Ana Laura Romero Basurto, secretaria Anticorrupción, se sumó a las felicitaciones por el 50 aniversario de Cuarto Poder, quien destacó el trabajo arduo realizado en el ámbito de la comunicación y de la libertad de expresión.

“En hora buena, que vengan muchos años de más de éxitos”, puntualizó.