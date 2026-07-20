Felicitan a Cuarto Poder por 50 años de informar

En el marco de los festejos por el medio siglo de vida de esta casa editorial, diversos personajes destacan su labor periodística y por contar la historia de Chiapas en sus páginas

Candelaria Rodríguez, pionera del periodismo

En el marco de los festejos por el medio siglo de vida de Cuarto Poder, la periodista Candelaria Rodríguez, quien fue la primera reportera de esta casa editorial en la década de los 80, recordó con nostalgia y orgullo su paso por el periódico fundado por don Conrado de la Cruz.

La comunicadora envió un mensaje de aliento a las actuales propietarias y a todo el equipo de colaboradores, destacando la importancia de seguir adelante en un entorno mediático cada vez más competitivo y de defender la libertad de expresión como pilar fundamental del periodismo.

“Recordar hoy los 50 años de Cuarto Poder es regresar al pasado y saber cómo pudimos ejercer en libertad el periodismo en Chiapas. Es un gusto celebrar que un periódico como este llegue a sus 50 años luchando.

Candelaria Rodríguez

Periodista

Un periódico muy

serio: Julián Nazar

El exdiputado federal Julián Nazar Morales se dijo muy honrado de acompañar a la familia de Cuarto Poder en la celebración de su 50 aniversario, recordó con cariño a su amigo, don Conrado de la Cruz, y a la profesora María Morales, a quienes reconoció por haber creado acertadamente este medio de comunicación hace cinco décadas.

“Cuarto Poder ha tenido siempre algo muy importante: todo lo que se escribe y se dice es muy serio en sus comentarios y difusiones. Las plumas que hay son de primera calidad y doña María es una persona extraordinaria que dirige con mucho acierto este periódico”.

Julián Nazar

Político chiapaneco

Cuarto Poder, un monumento a la comunicación

El creador y premio Chiapas Federico Álvarez del Toro, junto con la escritora y médica Margarita Aguilar, celebraron el 50 aniversario de Cuarto Poder; ambos destacaron la importancia de este medio como un espacio que ha dado cabida no solo a la información periodística, sino también a la parte intelectual, artística, científica y cultural del estado.

La escritora Margarita Aguilar, quien también es columnista de Cuarto Poder, expresó su orgullo por formar parte de este diario que trasciende cada día con sus publicaciones, y envió un abrazo a las líderes del proyecto, la profesora María Morales y su hija Ana María de la Cruz.

“Cuarto Poder es un ejemplo de persistencia; ha dejado una huella profunda y da espacio a la parte intelectual, artística, científica. Es un monumento a la comunicación. Las mujeres han demostrado que tienen fuerza y liderazgo en el periodismo”.

Federico Álvarez del Toro y Margarita Aguilar

Una voz veraz y crítica

El político Ricardo Aguilar celebró el 50 aniversario de Cuarto Poder, subrayó que cinco décadas no son fáciles y calificó como una voz veraz y crítica en los difíciles momentos del periodismo en Chiapas, dando la cara cuando era necesario, un esfuerzo que merece ser reconocido y valorado.

Aguilar enfatizó la necesidad de que los medios de comunicación hagan un uso correcto de la crítica, la verdad y la transparencia, atributos que Cuarto Poder ha mantenido a lo largo de su historia.

“Cuarto Poder ha sido una voz veraz y crítica en los difíciles momentos del periodismo en Chiapas. Cada vez son menos los medios que hacen este uso correcto de ser críticos, veraces y transparentes, pero Cuarto Poder sigue en esa línea y así debe seguir los 50 años posteriores o 100”.

Ricardo Aguilar

Dirigente estatal de RSP

Cuarto Poder me ayudó

a crecer: Alexis Sánchez

Previo al evento de gala por el 50 aniversario de Cuarto Poder, el fotógrafo Alexis Sánchez, quien formó parte de esta casa editorial hace más de un cuarto de siglo, recordó con gratitud su paso por el periódico fundado por Don Conrado de la Cruz.

Sánchez destacó que Cuarto Poder ha sido una plataforma para muchos profesionales del periodismo local, manteniéndose siempre a la vanguardia tecnológica y en la tendencia de la comunicación, lo que ha permitido a los chiapanecos acceder a información veraz y oportuna a lo largo de cinco décadas.

“Estoy muy orgulloso de haber pertenecido a esta casa, me ayudaron a crecer como fotógrafo Es un privilegio que dos mujeres muy inteligentes y vanguardistas estén al frente de Cuarto Poder”.

Alexis Sánchez

Exfotógrafo de Cuarto Poder

Lo mejor está

por venir:

Moisés Grajales

Moisés Grajales y su esposa Adriana Cruz Martínez celebraron el 50 aniversario de Cuarto Poder calificándolo como una bendición y enviaron sus felicitaciones a la profesora María Morales y a su hija Ana María de la Cruz, a quienes consideran grandes amigas.

La pareja recordó la cobertura que el periódico realizó del levantamiento zapatista en 1994, destacando que Cuarto Poder siempre ha estado presente en los sucesos históricos más importantes de Chiapas, informando con oportunidad y profesionalismo.

“Es una bendición, 50 años, Cuarto Poder cubrió el tema del 94, el Ejército Zapatista. Cosas impresionantes, Cuarto Poder siempre ha estado ahí. Ahora con el tema de la digitalización va a la vanguardia”.

Moisés Grajales y Adriana Cruz Martínez

Siempre ha dicho la

verdad: Jacinto Robles

El empresario chiapaneco Jacinto Robles expresó su orgullo por ser parte de la celebración de Cuarto Poder y recordó con cariño al fundador del periódico, Don Conrado de la Cruz, a quien calificó como un gran amigo y un personaje visionario.

Robles destacó que esta casa editorial es uno de los periódicos que siempre ha dicho la verdad y que ha sabido mantenerse a la vanguardia en los instrumentos de información a lo largo de cinco décadas, adaptándose a los cambios.

“Me siento muy orgulloso de estar acá porque vimos crecer cada día a Cuarto Poder, uno de los periódicos que siempre ha dicho la verdad. Conrado era un gran amigo y un gran personaje. Ellas llevan muy bien este instrumento de información”.

Jacinto Robles

Empresario Chiapaneco

Parte fundamental del

crecimiento de la sociedad

El político chiapaneco José Antonio Aguilar Bodegas celebró el 50 aniversario de Cuarto Poder destacando el privilegio de haber mantenido una amistad cercana con Don Conrado de la Cruz, la profesora María Morales y su familia, a quienes recordó con cariño.

“Cuarto Poder es parte de la historia de Chiapas, de la conformación y del crecimiento de un estado pujante. La profesora María siempre acompañó a Don Conrado en esta tarea, siempre fue una acción hombro a hombro”.

José Antonio Aguilar Bodegas

Político chiapaneco

50 años de historia y

profesionalismo

La diputada local Andrea Negrón asistió a la celebración por el 50 aniversario de Cuarto Poder, en sus palabras de felicitación destacó la trayectoria, la historia y el profesionalismo que han caracterizado a esta casa editorial a lo largo de cinco décadas.

La legisladora por Movimiento Ciudadano reconoció el papel fundamental del periódico en la cobertura de la historia de Chiapas y subrayó la importancia de que el medio esté hoy liderado por dos mujeres, la profesora María Morales y su hija Ana María de la Cruz.ándose a los cambios.

“Muy contenta de poder acompañarlos en este festejo, 50 años se dicen fácil, pero llevan historia, trayectoria y mucho profesionalismo detrás. Les deseo que vengan muchos éxitos más, muchos años festejando su gran trabajo”.

Andrea Negrón

Diputada local

Cuarto Poder, siempre muy objetivo

El exrector de la Unach y expresidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Jaime Valls Esponda, se sumó a las felicitaciones por el 50 aniversario de Cuarto Poder, destacando la gran labor que este medio ha realizado por el periodismo no solo en Chiapas, sino a nivel nacional.

Valls Esponda subrayó la objetividad que ha caracterizado al periódico, señaló que siempre ha visto por la veracidad de la noticia sin cargarse hacia ningún lado.

“Estamos muy contentos, reconocemos la gran labor que han hecho por el periodismo no solamente en Chiapas, sino a nivel nacional. Siempre muy objetivo, siempre viendo por la objetividad de la noticia sin cargarse para ningún lado”.

Jaime Valls Esponda

Los primeros 50 años

de Cuarto Poder

El periodista y columnista Roberto Domínguez, quien escribió durante más de 10 años la columna “Hojas Libres” en Cuarto Poder, celebró el 50 aniversario de esta casa editorial recordando su amistad con Don Conrado de la Cruz, a quien conoció en 1982, y con toda la familia de la Cruz Morales.

Domínguez destacó el enorme privilegio de estar en esta celebración y subrayó que Cuarto Poder ha sido la casa de muchos periodistas, una plataforma que ha impulsado a quienes después se han destacado en el arte de la comunicación social.

“Tuve la enorme satisfacción de escribir durante más de 10 años en Cuarto Poder una columna llamada ‘Hojas Libres’ . Estar aquí en estos primeros 50 años significa un enorme privilegio”.

Roberto Domínguez

Columnista

Cuarto Poder un ícono de

opinión: Francisco Rojas

El regidor de Tuxtla Gutiérrez, Francisco Rojas, se sumó a las felicitaciones por el 50 aniversario de Cuarto Poder, recordó los momentos compartidos con Don Conrado de la Cruz en la cafetería Bonampak y destacó la trayectoria y el profesionalismo del periódico.

El regidor reconoció el importante papel que desempeñan las mujeres al frente de Cuarto Poder, destacando que la profesora María Morales y su hija Ana María de la Cruz han demostrado que las mujeres son capaces de llevar adelante un proyecto de esta magnitud.

“Cuarto Poder ha sido un ícono de opinión importante en nuestro municipio y estado. Felicidades a Ana María y a doña María por este esfuerzo que han hecho y han demostrado su capacidad”, expresó Francisco Rojas.

Francisco Rojas

Regidor de Tuxtla Gutiérrez

Llevando con veracidad

la noticia a cada rincón

La senadora por el estado de Chiapas, Sasil de León, se sumó a las felicitaciones por el 50 aniversario de Cuarto Poder reconoció el trabajo que el periódico ha realizado durante décadas.

De León subrayó la importancia de mantener el periodismo vigente, objetivo y crítico, atributos que Cuarto Poder ha demostrado tener a lo largo de su historia. Destacó la labor de Don Conrado de la Cruz, La profesora María Morales y de Ana María de la Cruz, a quienes reconoció por llevar con veracidad la noticia a cada rincón del estado.

“Han hecho un trabajo excelente, extraordinario, y les auguramos muchísimos años más. Que sigan construyendo este trabajo con periodistas profesionales y con veracidad”.

Sasil de León

Senadora por Chiapas

Son guerreros del

periodismo

Bayardo Robles, exfuncionario estatal, felicitó a Cuarto Poder por el medio siglo informativo, reconoció el esfuerzo y la lucha constante de su fundador, Don Conrado de la Cruz, así como de la profesora María Morales y su hija Ana María, a quienes describió como “guerreros del periodismo”.

“Toda una vida que conozco muy bien desde su iniciador. Son guerreros del periodismo, han sabido defender la libertad de expresión con mucha fuerza y con mucha enjundia. Por eso son un ejemplo de cómo se debe ejercer y defender la palabra libre”.

Bayardo Robles y Yolanda Castillo González

Cinco décadas de informar

con constancia

El secretario de Turismo del estado, Segundo Guillén, celebró el 50 aniversario de Cuarto Poder destacando cinco décadas de informar a Chiapas con constancia y perseverancia, siguiendo el legado de Don Conrado de la Cruz.

“Cinco décadas de informar a Chiapas con constancia y perseverancia, siguiendo el legado de Don Conrado. Dos mujeres echadas para adelante dejando huella en la historia de los medios informativos”.

Segundo Guillén

Secretario de Turismo estatal

Un instrumento que

trasciende la historia

La diputada presidenta del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza, celebró el 50 aniversario de Cuarto Poder destacó que informar es parte de la historia de la humanidad y que este periódico ha sido un instrumento de comunicación que ha trascendido en la historia moderna de Chiapas.

“Cuarto Poder ha sido un instrumento que ha trascendido en la historia moderna de nuestro estado. Tanto Ana María como la señora María son muestra del liderazgo que tenemos las mujeres”.

Alejandra Gómez Mendoza

Diputada presidenta del Congreso del Estado

Cuarto Poder presente

en la frailesca

La presidenta municipal de Villaflores, Valeria Rosales, asistió a la celebración por el 50 aniversario de Cuarto Poder, destacó que este periódico chiapaneco es un medio de comunicación tan importante para las chiapanecas y chiapanecos.

“El Cuarto Poder es un medio de comunicación tan importante para las chiapanecas y chiapanecos. A las dos mujeres al frente, todo mi cariño y agradecimiento por siempre reportar con la verdad”.

Valeria Rosales

Presidenta municipal de Villaflores

El nombre lo tiene bien

puesto: Carlos Penagos

En el marco de la celebración por el 50 aniversario de Cuarto Poder, el político chiapaneco Carlos Arturo Penagos y su esposa Mari Carmen Fuentes expresaron su alegría por acompañar a la familia de esta casa editorial en una fecha tan significativa.

“Estamos muy contentos de estar acá, no solamente por el gran trabajo que hace Cuarto Poder…que nos siga llevando información no solamente a Chiapas, al sureste del país. Enhorabuena, felicidades nuevamente”.

Carlos Arturo Penagos y Mari Carmen Fuentes