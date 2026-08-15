Felicitan a estudiantes por sus logros en torneos

Durante la entrega de reconocimientos a las y los estudiantes chiapanecos que destacaron en el Campeonato Internacional de Cálculo Mental Aloha 2026, realizado en la Ciudad de Panamá, y en el VI Torneo Internacional de Jóvenes Matemáticos, celebrado en Lima, Perú, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar felicitó a las niñas, los niños y jóvenes galardonados por su esfuerzo, dedicación y talento. “El Gobierno de Chiapas y el pueblo chiapaneco se sienten muy orgullosos del trabajo que ustedes hicieron. Han puesto en alto el nombre de Chiapas y de México ante el mundo”.

Ante madres y padres de familia, así como maestras y maestros, el mandatario reconoció el acompañamiento que brindan a las nuevas generaciones para que continúen con sus estudios y alcancen sus metas. De igual manera, valoró el compromiso del magisterio con la preparación académica de sus alumnas y alumnos y su labor para acercar la educación a todos los rincones del estado.

Ramírez Aguilar sostuvo que el gobierno de la Nueva ERA continuará visibilizando los logros que enaltecen a Chiapas y refrendó su voluntad de respaldar de manera permanente a la niñez y la juventud. Añadió que se mantendrán las acciones prioritarias para fortalecer el sector educativo y generar mejores condiciones para su formación.

Apoyos

El secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, resaltó el esfuerzo y desempeño de las y los estudiantes chiapanecos que representaron a México en estas competencias y que, dijo, son motivo de orgullo para Chiapas y sus familias. Explicó que, ante el creciente número de estudiantes sobresalientes, se determinó brindarles apoyos que contribuyan a fortalecer su formación académica. En este sentido, anunció la firma de la primera convocatoria de Talento Jaguar, mediante la cual más estudiantes podrán acceder a este tipo de beneficios.

En representación de las y los galardonados del Campeonato Internacional de Cálculo Mental Aloha 2026, Claudia Antonella Vázquez Cruz, de cinco años de edad y alumna de Genki School, quien obtuvo la Copa Champion, compartió su alegría por haber representado a Chiapas y a México y alcanzar este reconocimiento.

El ganador del segundo lugar en el VI Torneo Internacional de Jóvenes Matemáticos, Leonardo Edín González Díaz, alumno de la Escuela Secundaria Técnica No. 5 de Comitán de Domínguez, compartió su experiencia y trayectoria en diversas competencias de matemáticas en las que ha participado tanto a nivel municipal, estatal y nacional, destacando por su desempeño y obteniendo diversas medallas.

La directora de Aloha Mental Arithmetic Chiapas, Osiris López Salazar, detalló que el certamen reunió a más de 900 estudiantes de alrededor de 22 países, y que las y los 17 participantes chiapanecos lograron destacar, desde la excelencia hasta el tercer lugar. Precisó que la competencia consistió en resolver 70 operaciones de suma, resta, multiplicación y división en cinco minutos, utilizando únicamente la mente o el ábaco japonés.

El director de la Secundaria Técnica No. 5 de Comitán de Domínguez, Baldemar Moreno Espinosa, manifestó su orgullo por contar con estudiantes destacados, entre ellos Leonardo Edín González Díaz, quien ha puesto en alto el nombre de Chiapas al conseguir primeros lugares en diversos certámenes de matemáticas a nivel local, nacional e internacional.