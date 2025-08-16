Feligreses católicos marchan por la paz en Salto de Agua

Católicos de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, llevarán a cabo hoy sábado, a partir de las 9:00 horas, una marcha-peregrinación en Salto de Agua.

Dieron a conocer que la movilización es para seguir buscando y caminando por la paz, en México, Chiapas y municipios de la entidad.

Los convocantes esperan una asistencia de unas mil personas de la Diócesis y organizaciones sociales, quienes recorrerán varios kilómetros de carretera y calles en el municipio de Salto de Agua.

Convocatoria

En una carta la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, convoca a feligreses católicos y no católicos, organizaciones y pueblo en general a asistir a la marcha-peregrinación programada para hoy sábado.

“Seguimos caminando por La Paz, como peregrinos de Esperanza, pedimos que agendes tu tiempo este sábado 16 de agosto, para participar en la Marcha-Peregrinación del Equipo Pastoral de la Zona Chol”, indicaron.

Finalmente, se dijo que el punto de concentración será la localidad Poza Azul, del municipio de Salto de Agua, a las 9:00 horas de hoy sábado.