Feminicidio en Motozintla, es la víctima número 23

La Comisión Estatal de Acceso a una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres de la colectiva feminista 50+1 se pronunció tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una joven en un canal de aguas del barrio Emiliano Zapata, en el municipio de Motozintla, en la región Sierra.

Este crimen se convierte en el feminicidio número 23 en lo que va del año en Chiapas y el segundo en el mes de agosto.

Dolor

Con dolor e indignación las personas calificaron a este hecho como “un acto brutal más de violencia feminicida”, subrayando que no se trata de un hecho aislado, sino de un patrón sistemático de violencia patriarcal que continúa cobrando vidas en medio de la impunidad.

“Cada feminicidio es una herida en el tejido social que no puede ni debe ser ignorada. Nos duele tener que alzar la voz por la número 23, cuando ninguna debió ser asesinada”, señalaron.

Exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas que la investigación de este crimen, y de toda muerte violenta de mujeres, se aborde desde el inicio como feminicidio, sin limitarse al “protocolo de feminicidio”.

Recalcaron que conforme a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los estándares internacionales de derechos humanos, las indagatorias deben iniciar formalmente bajo este tipo penal desde el primer momento.