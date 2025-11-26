Feminicidios: un problema de análisis con la academia

Es necesario atender pronto la lucha contra los feminicidios y la importancia de la educación desde el hogar, este fenómeno es multifactorial e implica diversas áreas que inician desde la casa, la escuela y el entorno social, aseguró Enriqueta Burelo Melgar, directora del Museo del Café, reconocida feminista y activista.

Burelo dijo que se tiene la idea errónea de que la educación escolar por sí sola, erradicaría problemas como la violencia doméstica, sin embargo, la tendencia continúa y es necesario analizarse y accionar.

“Pensábamos que cuando hombres y mujeres ingresaran a las escuelas de Educación Superior iba a desaparecer la violencia doméstica, porque consideramos que la educación era la salvación. Sin embargo, hoy que tenemos un sinnúmero de universidades, de escuelas de Educación Superior, vemos que el tema va en aumento”, explicó.

Invitación

La directora extendió una invitación a las académicas, académicos y a las diferentes instituciones involucradas a trabajar en armonía, para tratar de tener un plan estratégico y atender este tema que es de preocupación.

Sobre el trabajo de las autoridades en la atención a madres de víctimas de feminicidio, la directora reconoció que se ha tenido una buena respuesta.

“Nos ha nombrado un enlace con quienes estamos en comunicación permanente para ver la atención de estos casos, el seguimiento, para las soluciones. En este sentido, sí hemos estado pendientes”, comentó.

Sobre el caso específico de las madres buscadoras, Burelo Melgar, la también integrante del colectivo 50+1, expresó su solidaridad y enfatizó la necesidad de empatía.

“Creo que cualquiera de nosotras, quienes somos madres, podemos convertirnos en un momento en madres buscadoras. Tenemos que ponernos en los zapatos de ellas, ser empáticas porque es un tema que nos compete a todas”.