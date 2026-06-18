Feria de empleo con 100 vacantes

Con la participación de más de 20 empresas y la oferta de más de 100 vacantes, este jueves 18 de junio se llevará a cabo la Feria Nacional de Empleo para la Diversidad e Inclusión Laboral en el municipio de Berriozábal, un evento que busca conectar a la ciudadanía con oportunidades laborales formales en la región.

El anuncio hecho por autoridades municipales y el subsecretario del Servicio Nacional del Empleo, Marco Cansino, se detalló que la jornada se desarrollará de 9 de la mañana a 2 de la tarde en el parque central de dicha localidad.

El objetivo es generar espacios que permitan a los buscadores de empleo acceder a puestos con prestaciones de ley y condiciones laborales razonables, como parte de los esfuerzos del ayuntamiento para atender la demanda de trabajo en la zona metropolitana.

Generación de trabajo

En su intervención, el subsecretario del Servicio Nacional del Empleo, Marco Cancino, reconoció el trabajo coordinado con el gobierno municipal y subrayó la importancia de que las empresas locales apuesten por la generación de fuentes de trabajo, lo que contribuye al bienestar y la estabilidad de las familias.

Asimismo, destacó que Berriozábal cuenta con una economía dinámica que no depende de un solo sector, lo que favorece la llegada de nuevas inversiones.

Por su parte, el presidente municipal, Jorge Acero Gómez, invitó a la ciudadanía a asistir con su currículum para conocer la diversidad de ofertas disponibles y recordó que el municipio cuenta con ventajas como su conectividad, terrenos para desarrollo industrial y una sólida tradición artesanal, elementos que fortalecen el panorama económico local.