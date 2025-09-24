Feria de empleo para personas con discapacidad

El Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) Chiapas y el Servicio Nacional de Empleo del Estado, realizaron la tercera edición del “Empleotón”, una feria de empleo para personas con y sin discapacidad, para promover la inclusión laboral. Participaron 11 empresas y cuatro instituciones que ofertaron alrededor de 120 vacantes.

Karla Velasco, subdirectora de Alianzas Estratégicas del CRIT Chiapas, comentó que es la tercera edición de este evento, que se realiza de forma simultánea en cada centro Teletón del país con la finalidad de poder brindar oportunidades laborales a personas con y sin discapacidad, fomentando la inclusión laboral.

Luz María Castillo Moreno, diputada presidenta de la Comisión de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad del Congreso del Estado, reconoció el trabajo coordinado del Servicio Nacional de Empleo del estado, el CRIT Chiapas y el sector privado, para integrar a las personas con discapacidad a un empleo.

Inclusión

El tener una discapacidad no es motivo para poder el derecho a un empleo digno, es solo una condición de vida, “no es un don, bendición ni una maldición, es una condición” y como el resto de las personas quieren salir adelante. La inclusión debe ser pareja.

David González López, director médico del CRIT Chiapas, manifestó que un empleo digno es un derecho constitucional, que brinda seguridad y sustento al que todas y todos tienen y deben acceder. Esperan que para los próximos años se sigan sumando más empresas a ese objetivo.

Marco Antonio González Cancino, subsecretario del Servicio Nacional de Empleo, refirió que trabajar en la generación de empleos que incluyan a personas con algunas discapacidad es importante, porque cada persona tiene una historia, una vida, y sobre todo, derechos que se le deben garantizar, porque tienen las mismas condiciones ante la Ley.