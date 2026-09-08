Feria de la Virgen de la Natividad, toda una tradición

La comunidad de Aguacatenango, municipio de Venustiano Carranza, celebra del 7 al 9 de septiembre la feria en honor a la Virgen de la Natividad, cuyo día principal es este martes 8 de septiembre.

La fiesta del pueblo es ancestral, se realiza con mucha fe y colorido, con música y baile, sobre todo este día de la Virgen.

Los organizadores informaron que a esta celebración acuden habitantes de municipios aledaños (Teopisca, Amatenango, Las Rosas) y jóvenes nacidos en la comunidad, que por cuestiones de trabajo viajaron a otros estados del centro del país, pero que en esta ocasión retornan para convivir con su familia.

“Vienen a la fiesta para vestir nuevamente la ropa tradicional del pueblo. En el caso de las mujeres, la blusa corta con pliegues y bordada con colores brillantes”, informó uno de los organizadores.

Una de las particularidades del pueblo es que en los bailes únicamente pueden participar los jóvenes (mujeres y hombres solteros); los casados se dedican a observar.

De acuerdo con el programa, hoy se presentarán: Los Quietos de Sinaloa y La Fortuna Norteña, entre muchos otros.

Aguacatenango es un pequeño pueblo de origen tseltal, municipio de Venustiano Carranza, que se ubica en un desvío de la carretera estatal Teopisca-Las Rosas, colindante con Amatenango del Valle. Es reconocido por los acabados de sus blusas y diseños tradicionales.