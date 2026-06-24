Feria del Sol acerca la ciencia a los jóvenes

Con el objetivo de acercar el conocimiento científico a alumnos de Educación Básica y fomentar el interés por las energías limpias, se llevó a cabo la primera “Feria del Sol: Usos y Aplicaciones Sustentables”, organizada en el en el municipio de Berriozábal, como parte del Día del Sol.

El evento, impulsado por la Secretaría de Medio Ambiente del municipio reunió a estudiantes de primaria y secundaria en un espacio de aprendizaje práctico y directo.

De acuerdo con Edilberto Hernández Gutiérrez, maestro en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable, esta es la primera edición de la feria, pues el año pasado no fue posible realizarla por otras actividades.

El título del evento responde a la intención de mostrar los usos y aplicaciones sustentables de la energía solar, una fuente limpia cuyo aprovechamiento depende del conocimiento que se tenga para utilizarla correctamente.

Durante la jornada, participaron alumnos de distintas escuelas, entre ellas la primaria Miguel Gutiérrez, con un grupo de aproximadamente 45 estudiantes, así como la Telesecundaria 088, la secundaria Manuel Velasco Siles y la secundaria general Felipe Berriozábal.

Visión a futuro

Hernández Gutiérrez destacó la importancia de poner a los niños y jóvenes en contacto con la ciencia, para que puedan preguntar, motivarse y, en el futuro, tener una idea más clara sobre qué estudiar.

También se instaló un telescopio con filtro especial para observar el Sol sin riesgo de dañar la vista, y se presentó un prototipo de paneles solares para explicar el proceso de transformación de la energía.

Al finalizar, Hernández Gutiérrez invitó a la ciudadanía a no perderse la oportunidad de asistir a estos espacios promovidos desde la Secretaría de Medio Ambiente, y compartió que hay muchas cosas por descubrir.