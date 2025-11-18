Feria será vigilada por mil elementos policiales

La Feria Chiapas, que inicia este 28 de noviembre y culminará el 14 de diciembre será vigilada por más de mil elementos de diferentes corporaciones de seguridad, a fin de que las personas se puedan divertir en orden y tranquilidad. El titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, detalló que se blindarán las cinco entradas y se colocará equipo de reconocimiento facial.

Instrucciones

Dijo que por instrucciones del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, se hará un amplio despliegue para cuidar a las personas que asistan; al interior estarán elementos Pakales, de la Guardia Estatal Preventiva y Vial.

En un segundo y tercer cinturón de seguridad apoyará personal del Ejército Mexicano, además de la Guardia Nacional. Se dispondrá de un helicóptero para atender cualquier contingencia médica.

Dentro de la Feria Chiapas también harán presencia Ministerios Públicos, para que estas personas puedan atender de manera inmediata cualquier caso que se presente.

Expo ganadera

Las autoridades, además, formarán grupos de trabajo para acompañar a ganaderos (y los animales que traen) que en los próximos días llegarán a Chiapas para exponer ejemplares de alta calidad en el evento.

“Estaremos blindando, por supuesto, todos los estados vecinos como Oaxaca, Veracruz, Tabasco. Estamos listos para recibir a todos los turistas nacionales y extranjeros”, refirió Aparicio Avendaño.

El secretario de Seguridad del Pueblo, explicó que estarán disponibles binomios caninos para detectar cualquier explosivo. Se instalarán arcos detectores de metal.

La dependencia activará drones y aviones no tripulados para hacer vigilancia aérea. De parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), se pondrá en marcha un operativo de alcoholímetro que estará activo todos los días.

Esta estrategia será preventiva, es decir, habrá un acompañamiento vial. La idea es que la diversión sea con tranquilidad y paz, para que las personas puedan regresar a su hogar con bien.