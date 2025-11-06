Ferrocarrileros reciben capacitación en Tonalá

Los trabajadores ferrocarrileros de la Sección 26 de la ciudad de Tonalá, recibieron cursos de capacitación sobre aspectos técnicos, operativos y de seguridad para mejorar el rendimiento y la seguridad en sus labores que realizan de manera rutinaria.

Los trabajadores dijeron que este tipo de cursos son muy importantes porque de esa manera conocen mejores conocimientos y herramientas para hacer un mejor trabajo en beneficio de la propia empresa de ferrocarriles, la cual siempre busca el mejoramiento de que las vías estén bien fortalecidas.

Indicaron que este curso de capacitación se realizó en las propias instalaciones de la Sección 26 de ferrocarriles de Tonalá; fue impartido por personal especializado en la materia y participaron todos los empleados de este gremio desde oficinistas hasta maquinistas.

Por todo ello, los ferrocarrileros dijeron que este curso de capacitación para ellos fue exitoso porque todos participaron para el mejoramiento de la misma empresa.