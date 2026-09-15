Festeja Chiapas con un escudo incluyente

El escudo de Chiapas es identidad, representa la cultura, la esencia del pueblo y sus tradiciones y, en el caso del territorio local, este símbolo ha tenido varias modificaciones hasta llegar a la versión final de momento.

Para llegar a esto, recientemente en la entidad se hicieron foros que reunieron a grupos sociales y especialistas, los cuales analizaron los ajustes para que Chiapas tuviera una nueva representación en su escudo.

Algunas estadísticas muestran que el escudo ha tenido alrededor de 20 modificaciones desde 1535 y cambió de manera significativa la versión inicial.

Lo que antes tenía

Para tener un contexto, antes de la aprobación de la nueva reforma, el pasado escudo de Chiapas tenía dentro de sus elementos una palma de sinople frutada, el castillo de oro, el campo de gules, además del conocido león de oro.

También se integraba de la corona de Marqués, cerros y hasta formaciones volcánicas. Muchos de estos símbolos ya no están en la nueva integración.

Actualidad

Hoy Chiapas tiene un nuevo escudo con elementos que están relacionados con la cultura local. La aprobación se realizó en el Congreso local y se reformó la Ley del Escudo y el Himno del Estado de Chiapas.

Lo avalado por la legislación local actual, que deriva de todo un consenso social y análisis político, incluye al menos 4 características mayas al escudo que van desde los bordados textiles y en forma de mariposa, hasta el tocado y el cero Maya, que están relacionados con la prosperidad y la continuidad.

“La iniciativa, que nace de la participación ciudadana de una manera democrática y transparente, lleva como objetivo principal representar visualmente en el escudo estatal, la identidad de la región, fusionando su legado natural, histórico y cultural, con un enfoque en la reconciliación y preservación de la historia mestiza y la sostenibilidad”, describió el Congreso de Chiapas en el comunicado del 30 de diciembre de 2025.

¿Qué otros cambios hay?

Tanto el Cañón del Sumidero como el Río Grande, en color azul, así como el volcán Tacaná (en tonalidad verde), están representados como dos espacios que dan identidad al pueblo de Chiapas.

Estas características se asocian a la vida, a la conservación, al sustento comunitario y a la biodiversidad.

La Pirámide y el Bastón de mando en descanso, detalló el Congreso el año pasado, están relacionados con la riqueza arqueológica y la sabiduría indígena.

El nuevo escudo de Chiapas mantiene el campo de gules, sin embargo, ahora el enfoque está relacionado con la resistencia indígena durante la conquista española.

Como novedades también aparece la ceiba, la planta de maíz con mazorcas y la estrella, conceptos que reúnen temas alimentarios, el horizonte y la espiritualidad.

Todos estos cambios al nuevo escudo de Chiapas, según la argumentación, emanan del acuerdo social y de darle voz al pueblo, reuniendo nuevos elementos que resaltan el valor cultural, histórico y natural del estado de Chiapas.