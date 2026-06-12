Festeja Eduardo Ramírez con la afición chiapaneca

Tras el triunfo de México en el partido inaugural del Mundial 2026, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar celebró junto a cientos de chiapanecas y chiapanecos en la capital del estado.

El mandatario convocó a vivir la pasión futbolera en unidad y a celebrar con orgullo a la Selección Nacional.

Durante esta jornada inaugural de la Copa Mundial, la afición se congregó en puntos emblemáticos como la Diana Cazadora, donde familias enteras compartieron la alegría por el triunfo de México ante Sudáfrica.