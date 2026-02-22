Festejan a promotores de la diversidad lingüística

En el Día Internacional de la Lengua Materna se realizó el Segundo Festival K’in, en el ágora del Teatro de la Ciudad Hermanos Domínguez de San Cristóbal, donde se entregaron nombramientos a a personas por su contribución a la preservación de las lenguas originarias del estado.

Por su “trabajo dedicado a reconocer y fortalecer la diversidad lingüística y cultural de los pueblos originarios”, se indicó en el acto que contó con la participación de autoridades locales y estatales,

En esta actividad asistieron el secretario de Educación en Chiapas, Roger Adrián Mandujano Ayala; la secretaria para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas (Sedespi), Leticia Méndez Intzin; la senadora Susana Harp Iturribarría, así como autoridades locales, tradicionales, académicas y culturales.

“Este encuentro cultural representa una celebración de la memoria, la identidad y la riqueza ancestral de Chiapas”, dieron a conocer las autoridades.

Lengua, una forma de conocer al mundo

Destacaron que cada lengua originaria constituye una forma única de comprender el mundo y un legado vivo que debe preservarse mediante acciones y políticas públicas que garanticen su continuidad.

Las autoridades reafirmaron el compromiso de impulsar iniciativas que fortalezcan y protejan las lenguas originarias, “reconociendo la labor de las guardianas y guardianes de los saberes ancestrales, quienes recibieron nombramientos por su contribución a la preservación de las 13 lenguas originarias del estado”.