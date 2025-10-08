Festejan Día de la Libertad de Expresión

Decenas de periodistas de San Cristóbal de Las Casas celebraron este martes 7 de octubre, el Día de la Libertad de Expresión y entregaron reconocimientos a colegas que han destacado por su labor en diversos medios de comunicación

A invitación de la alcaldesa Fabiola Ricci Diestel, los comunicadores se reunieron para desayunar en la antigua e histórica Casa del Congreso, ubicada en el corazón de la ciudad coleta.

Al hablar en nombre del Grupo de Periodistas de San Cristóbal de Las Casas (GPS), el reportero Manuel Martínez López, corresponsal de Cuarto Poder, hizo “un atento y firme exhorto a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, a respetar el libre ejercicio periodístico y brindar las garantías necesarias para que quienes nos dedicamos a informar a la sociedad”.

Una prensa libre, dijo, “es útil, es conveniente y es muy necesaria para el fortalecimiento del clima social y de libertades que debe existir en nuestro país, en nuestro estado y en nuestro municipio”.

Agregó: “Desde luego que así como exigimos con firmeza el respeto a la libre expresión, refrendamos nuestro compromiso de seguir desempeñando nuestra labor informativa con ética, con profesionalismo y con objetividad, condiciones esenciales para que quienes se informan a través de nosotros, de nuestros medios”.

Reconocimiento

Al final de su discurso, los integrantes del GPS entregaron un reconocimiento al reportero Félix Rubén Camas Vera, por su trayectoria periodística.

Enseguida, la alcaldesa Ricci Diestel reafirmó su “compromiso con una sociedad en la que periodistas, comunicadores, artistas, activistas, académicos y ciudadanos en general puedan expresarse sin temor alguno y donde el diálogo, el desacuerdo y la crítica constructiva, nos ayuden por a ser mejores servidores públicos y mejores seres humanos”.

También tomaron la palabra los comunicadores, Juan Alonzo Cruz López, Mercedes Díaz Solís y Laura Edith Bonifaz Velázquez.

Una vez concluido el desayuno, las autoridades municipales y del DIF de San Cristóbal hicieron una rifa que incluyó una motocicleta, refrigerados, una lavadora y varias cosas más.

Posteriormente, a las 12 horas, se realizó una ceremonia en la que el Club de Periodistas de San Cristóbal de Las Casas entregó reconocimientos a la trayectoria a colegas que han destacado en el oficio.