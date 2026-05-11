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Festejan Día Mundial de la Cruz Roja

Mayo 11 del 2026

Con una jornada de salud gratuita realizada en el parque Central de San Cristóbal de Las Casas, socorristas celebraron el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

La ocasión rindió también homenaje a Henry Dunant, fundador de la que hoy se considera la mayor red de ayuda humanitaria del mundo.

Actividades

Entre las actividades realizadas estuvieron: toma de presión, glucosa y orientación médica, así como talleres de primeros auxilios básicos y demostración de RCP y rescate vertical.

En estas actividades participaron todas las personas que conforman la Cruz Roja San Cristóbal, entre ellos, jóvenes y damas voluntarias, al igual que directivos y administrativos.

Durante la jornada de actividades realizada en el parque Central Manuel Velasco Suárez, se dio a conocer datos históricos del nacimiento de la Cruz Roja.

Cabe señalar que el 8 de mayo se celebra el Día Internacional de la Cruz Roja en conmemoración del nacimiento de su fundador, Henry Dunant, el 8 de mayo de 1828 en Ginebra.

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