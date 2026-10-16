﻿﻿
SÍGUENOS
ChiapasTuxtla

Festival Coyatoc alcanza resultados históricos

Octubre 16 del 2026
El festival se proyecta como uno de los eventos más importantes de la entidad. CP
El festival se proyecta como uno de los eventos más importantes de la entidad. CP

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco ServyTur) de Tuxtla Gutiérrez presentó la evaluación final de resultados de la octava edición del Festival Coyatoc 2026 y confirma cifras históricas que consolidan a este encuentro como una plataforma para impulsar la economía, promover la identidad zoque y fortalecer la colaboración regional.

Aliados

El presidente del organismo, Miguel Ángel Blas Gutiérrez, destacó que estos resultados son fruto del esfuerzo colectivo y reconoció especialmente el trabajo del Comité Organizador, así como la participación de los ayuntamientos y asociaciones de Tuxtla Gutiérrez, Copainalá, Ocozocoautla, Cintalapa, Tecpatán, Osumacinta, Berriozábal, Ocotepec y San Fernando, cuya colaboración fue fundamental para ampliar el alcance del festival y fortalecer su carácter regional.

“Los resultados de esta edición nos confirman que el Festival Coyatoc ha alcanzado una nueva dimensión. Quiero reconocer especialmente a nuestro Comité Organizador, así como a los ayuntamientos y asociaciones que se sumaron a esta gran fiesta. Su participación demuestra que el trabajo en equipo permite construir proyectos que benefician a toda nuestra región”, expresó.

Números

De acuerdo con la evaluación final, el festival registró cerca de 6 mil asistentes durante las dos jornadas y una derrama económica estimada en 5.2 millones de pesos. Además, reunió a más de 300 expositores de diversos giros comerciales, cuyos negocios reportaron un incremento promedio del 16 % en sus ventas respecto a la séptima edición.

La proyección digital también alcanzó cifras relevantes, con cerca de 850 mil visualizaciones, más de 116 mil espectadores durante las transmisiones y coberturas en vivo, y alrededor de 17 mil interacciones con los contenidos publicados en redes sociales.

En el ámbito cultural y deportivo, el programa incluyó más de 40 actividades artísticas distribuidas en tres escenarios temáticos, así como la Segunda Gran Carrera Coyatoc, que congregó a más de 500 corredores. A ello se sumó la quinta edición del concurso gastronómico “Cocinando en Coyatoc”, que celebró la riqueza culinaria de Chiapas en sus categorías Tradicional e Innovación.

Canaco Servytur Tuxtla subrayó que el balance histórico de esta edición no solo se refleja en los indicadores económicos y de participación, sino también en la consolidación de un modelo de colaboración entre empresarios, autoridades municipales, asociaciones y ciudadanía.

﻿