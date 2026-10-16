Festival Coyatoc alcanza resultados históricos

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco ServyTur) de Tuxtla Gutiérrez presentó la evaluación final de resultados de la octava edición del Festival Coyatoc 2026 y confirma cifras históricas que consolidan a este encuentro como una plataforma para impulsar la economía, promover la identidad zoque y fortalecer la colaboración regional.

Aliados

El presidente del organismo, Miguel Ángel Blas Gutiérrez, destacó que estos resultados son fruto del esfuerzo colectivo y reconoció especialmente el trabajo del Comité Organizador, así como la participación de los ayuntamientos y asociaciones de Tuxtla Gutiérrez, Copainalá, Ocozocoautla, Cintalapa, Tecpatán, Osumacinta, Berriozábal, Ocotepec y San Fernando, cuya colaboración fue fundamental para ampliar el alcance del festival y fortalecer su carácter regional.

“Los resultados de esta edición nos confirman que el Festival Coyatoc ha alcanzado una nueva dimensión. Quiero reconocer especialmente a nuestro Comité Organizador, así como a los ayuntamientos y asociaciones que se sumaron a esta gran fiesta. Su participación demuestra que el trabajo en equipo permite construir proyectos que benefician a toda nuestra región”, expresó.

Números

De acuerdo con la evaluación final, el festival registró cerca de 6 mil asistentes durante las dos jornadas y una derrama económica estimada en 5.2 millones de pesos. Además, reunió a más de 300 expositores de diversos giros comerciales, cuyos negocios reportaron un incremento promedio del 16 % en sus ventas respecto a la séptima edición.

La proyección digital también alcanzó cifras relevantes, con cerca de 850 mil visualizaciones, más de 116 mil espectadores durante las transmisiones y coberturas en vivo, y alrededor de 17 mil interacciones con los contenidos publicados en redes sociales.

En el ámbito cultural y deportivo, el programa incluyó más de 40 actividades artísticas distribuidas en tres escenarios temáticos, así como la Segunda Gran Carrera Coyatoc, que congregó a más de 500 corredores. A ello se sumó la quinta edición del concurso gastronómico “Cocinando en Coyatoc”, que celebró la riqueza culinaria de Chiapas en sus categorías Tradicional e Innovación.

Canaco Servytur Tuxtla subrayó que el balance histórico de esta edición no solo se refleja en los indicadores económicos y de participación, sino también en la consolidación de un modelo de colaboración entre empresarios, autoridades municipales, asociaciones y ciudadanía.