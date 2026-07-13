Festival Coyatoc con más expositores y derrama

Los preparativos para la octava edición del Festival Coyatoc se encuentran en su fase final, evento que se llevará a cabo el 3 y 4 de octubre en la Calzada de las Personas Ilustres de Tuxtla Gutiérrez, así lo informó Miguel Ángel Blas Gutiérrez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) en la capital chiapaneca.

El presidente de la cámara detalló que restan detalles para este octavo evento que cada año congrega a un importante número de visitantes y expositores del corredor zoque.

De acuerdo con Blas Gutiérrez, para esta ocasión se tiene proyectada la participación de alrededor de 350 expositores, superando los 300 que participaron en la edición anterior.

La oferta estará integrada por los sectores artesanal, gastronómico y cultural, lo que convierte al festival en un escaparate de la riqueza de la región.

Derrama económica

Respecto a lo económico, el líder empresarial recordó que el año pasado la derrama económica directa alcanzó los 4 millones de pesos, mientras que para este 2026 se espera un crecimiento de entre el 5 y el 10 por ciento, lo que podría llevar la cifra a casi 5 millones de pesos.

“Eso beneficia mucho a la economía de nuestra ciudad”, subrayó.

Blas Gutiérrez reiteró la invitación a toda la ciudadanía para que asista y disfrute de la muestra cultural, gastronómica y artesanal que ofrece este festival, considerado ya como una de las tradiciones más representativas de la cultura zoque en Chiapas.

El evento se realizará en la misma sede de ediciones anteriores, la Calzada de las Personas Ilustres, durante dos días de actividades.