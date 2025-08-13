Festival para alejar a juventudes de vicios

Con la intención de alejar a jóvenes de vicios y acercarlos a otras opciones que impulsen su desarrollo personal, en Tuxtla Gutiérrez se llevó a cabo el Juvent Fest con una serie de actividades relacionadas con bailes urbanos, talleres gratuitos y hasta batallas de rap.

Yazmín Ramírez, líder juvenil en la entidad, destacó que durante el evento también se presentaron registros para que las juventudes obtuvieran un chip telefónico, como parte del programa “Conecta Chiapas”.

Viajaron de varios municipios

En el festival, calificado como un espacio de libre expresión para jóvenes, también participaron instituciones de deportes y hasta universidades que expusieron sus ofertas en becas.

Yazmín Ramírez comentó que desde las 12 del día iniciaron las presentaciones y se extendieron hasta en la tarde, incluyendo patinaje y hasta grafitis, todo esto como expresiones artísticas.

Además resaltó que hay una red en la que se invita a las juventudes a que pueda compartir su talento a través del folclor, obras de teatro, pianos, cantos o bailes.

Más trabajo institucional

Ramírez resaltó que en los próximos meses también llevará a cabo otras actividades, incluyendo las caravanas por la paz. Los trabajos realizados este martes, dijo, se tradujeron en un primer festival a favor de los jóvenes, con diferentes expresiones en las artes, mismas que la juventud pidió en las redes sociales.

Finalmente, comentó que también se están trabajando otros temas con instituciones de Chiapas, para abordar otras temáticas, como la prevención del suicidio y contra las adicciones.