Festivales públicos revitalizan a Tuxtla

La directora del Instituto de Arte y Cultura de Tuxtla Gutiérrez (ITAC), Gabriela Abarca, afirmó que la capital vive un “boom” de festivales en espacios públicos, un fenómeno que, dijo, es perceptible para la ciudadanía y que responde al respaldo de la administración municipal, quien asigna presupuesto para hacer posible estas actividades.

En entrevista, Abarca explicó que el ITAC apoya a artistas locales para que los festivales tengan incidencia social y no sean sin sustento. Muestra de ello es la agenda cultural, que en este mes contempla tres festivales, con la meta de que Tuxtla se consolide como un destino turístico a través del arte.

Talleres culturales

La funcionaria detalló que uno de los ejes del instituto es descentralizar la oferta cultural, por lo que implementan el programa “Arte y cultura en tu barrio”, que lleva talleres y actividades un día completo a colonias, priorizando aquellas con mayores índices de violencia para fomentar la sensibilidad a través de lenguajes artísticos.

Además, el ITAC mantiene intervenciones permanentes en espacios como el Parque de la Marimba, el Parque Central con Lunes de Danzón, la Plaza del Mariachi, el Rincón del Arte en la quinta poniente y el Parque de la Juventud.

También operan 14 bibliotecas en colonias que ofrecen oferta artística y cultural diaria por las tardes, muchas de ellas ubicadas dentro de parques.

Abarca invitó a la población a consultar la página del ITAC y del ayuntamiento para conocer la cartelera de festivales y las formas de sumarse a los programas, ya sea asistiendo a las oficinas o enviando un mensaje a través de los canales digitales.