FGE: cero tolerancia a la violencia contra mujeres

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, dio a conocer la aprehensión de dos presuntos feminicidas: Mateo “N”, originario de Chamula, por hechos ocurridos en el municipio de Ixtapa, en agravio de una adolescente de 13 años e identidad reservada; y Melvin Eduardo “N”, de nacionalidad guatemalteca, como presunto responsable del feminicidio de una adolescente de 17 años e identidad reservada, ocurrido en Tuxtla Chico, quien además contaba con ficha de búsqueda nacional.

Al realizar la transmisión en vivo de los lunes, detalló que la causa de muerte de la víctima de Tuxtla Chico fue por asfixia mecánica por estrangulamiento y que el presunto responsable la abandonó, luego de privarla de la vida para fugarse a Guatemala, pero finalmente fue aprehendido en Tuxtla Gutiérrez.

Sobre el caso de Ixtapa, indicó que la causa de la muerte fue por hemorragia aguda secundaria a heridas por proyectil de arma de fuego en cavidad craniana torácica y abdominal; además, añadió que la víctima fue vista por última vez el 7 de octubre de 2025 con el indiciado. Dijo que ambos aprehendidos quedaron a disposición del órgano jurisdiccional, quien determinará su situación jurídica y enfatizó que se pedirá la pena máxima por estos dos lamentables casos.

Detenciones

En otro momento, informó sobre la detención de Roberto Ismael “N” y Josué “N”, derivado de la colaboración solicitada por el Centro Transnacional Antipandillas de El Salvador, el cual trabaja de manera coordinada con otros países, entre ellos México.

De lo anterior, dijo que las autoridades mexicanas recibieron la alerta sobre la presencia de dos líderes de las pandillas más importantes y de alto riesgo, los cuales contaban con antecedentes penales en El Salvador, por lo que la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Pueblo, llevaron a cabo una labor de inteligencia, logrando la detención de Roberto Ismael “N”, alias “Little Man”, de 37 años de edad y origen salvadoreño, quien fungía como líder de la Pandilla Barrio-18 y es presuntamente responsable de los delitos de extorsión y agrupación ilícita, además de amenazar con llevar coches bombas al país centroamericano.

En una segunda acción, Jorge Llaven abordó el aseguramiento de Josué “N”, de 28 años de edad y de nacionalidad salvadoreña, quien era integrante activo y líder de la pandilla MS-13.

Mencionó que ambos sujetos fueron deportados de Estados Unidos por su historial delictivo y serán repatriados a su lugar de origen por parte del Instituto Nacional de Migración, para que enfrenten la justicia en aquel país.

Respecto a los resultados del 3 al 9 de agosto en Tuxtla Gutiérrez, el fiscal general señaló una disminución del 47 por ciento en diversos delitos, con 25 denuncias, y destacó que sólo se registró un delito de alto impacto, correspondiente a un robo a negocio.