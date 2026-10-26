FGE festeja a fieles difuntos

En el marco del Día de Muertos, junto al gobernador Eduardo Ramírez, su esposa Sofía Espinoza; el fiscal general del Estado, Jorge Llaven Abarca, y su esposa Lupita Gómez, fueron inauguradas las verbenas tradicionales, altares y una iluminación especial en la Fiscalía General del Estado, para festejar a los fieles difuntos. “Porque estos días son para honrar su memoria y que los recordemos con cariño”, mencionó el fiscal general.

Al respecto, el gobernador Ramírez Aguilar dijo: “Junto a mi esposa Sofía Espinoza, acompañamos al fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, y a la señora Lupita Gómez Casanova en el recorrido por los altares representativos de las diferentes regiones de Chiapas y por la verbena popular alusiva a las festividades del Día de Muertos. Es un gusto ver a tantas familias reunidas, disfrutando y manteniendo vivas nuestras tradiciones”.

Entre las actividades, anoche se presentó la Marimba Orquesta Juvenil Zoque Suñi Wam’ba y la riqueza cultural de nuestros pueblos originarios.

El fiscal invitó a toda la población a que visiten sus espacios los días jueves, viernes y sábados para recorrer los altares, disfrutar las actividades y tomarse la foto del recuerdo en estos escenarios.

“¡No se lo pierdan, celebremos juntos nuestras tradiciones!”, concluyó.