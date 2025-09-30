FGE investiga caso de zona de tolerancia

Junto a autoridades de los tres órdenes de gobierno, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, abordó el tema de delitos contra la privacidad sexual e intimidad corporal, relacionados con la exhibición de mujeres y hombres, en la zona de tolerancia de Tuxtla Gutiérrez, por lo que señaló que hay avances de la investigación por estos hechos.

Al respecto, la fiscal de la Mujer, Flor de María Guirao Solórzano, detalló que ya se han iniciado dos registros de atención con base en las denuncias de las víctimas, las cuales ya cuentan con medidas de protección. Aunando a lo anterior, se ha solicitado el apoyo a la Policía Cibernética para que investigue el origen de la cuenta, a fin de que sea preservada y se eliminen las publicaciones.

Aseveró que se identificará y se dará a conocer a la persona que realizó la exhibición de imágenes sin el consentimiento de las personas que aparecen en ella, y la FGE va a deslindar responsabilidades respecto a este tipo de conductas.

Un detenido enaccidente de Tapachula

Durante la transmisión desde su cuenta de Facebook, Llaven Abarca dio a conocer que hay tres personas detenidas derivado del lamentable incidente automovilístico ocurrido el 26 de septiembre en Tapachula, donde un conductor de transporte público, al ir en sentido contrario, provocó una colisión que resultó en la muerte de un menor de edad y varias personas lesionadas.

Informó que se iniciaron carpetas de investigación por homicidio, lesiones y daños culposos, deteniendo a Esmailyn “N” (propietario del transporte), José “N” (quien intentó suplantar al conductor) y Carlos “N” (el conductor real), el cual fue identificado gracias a las cámaras de videovigilancia.

Asimismo, el fiscal general presentó la incidencia delictiva de la semana que concluyó este 28 de septiembre en Tuxtla Gutiérrez, donde refirió que hubo una disminución del 37 % respecto a la semana pasada, precisando que los delitos que más se cometieron fueron robo, narcomenudeo, daños y lesiones culposas, y violencia familiar, sobre todo en las colonias Centro, Santa María La Rivera II, Electricistas, Las Granjas, Terán y Real del Bosque.