FGE participa en el 49º Aniversario del IAP

El coordinador General de Prevención Social de la Violencia con Participación Ciudadana, Ciro Sales Ruiz, participó en representación del fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, en la Ceremonia Conmemorativa al 49º Aniversario del Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas (IAP), celebrada en el auditorio “Jorge de la Vega Domínguez”, ubicado en las instalaciones de dicho instituto.

Durante el acto conmemorativo, se resaltó la trayectoria y aportación del IAP Chiapas en la formación, actualización y profesionalización de las personas servidoras públicas, destacando su contribución al fortalecimiento institucional y al desarrollo de la administración pública en la entidad a lo largo de sus cuarenta y nueve años de existencia.

Placa conmemorativa

En este marco, se realizó la develación de una placa conmemorativa, en la que quedó plasmada la frase del gobernador del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, que reza “El servicio al pueblo exige convicción y un profundo amor por la paz”, mensaje que refrenda el compromiso de construir una administración pública cercana a la ciudadanía, orientada al servicio y a la consolidación de la paz.

El evento estuvo presidido por Dulce María Rodríguez Ovando, Secretaria General de Gobierno y Mediación, y por Lyssete Raquel Lameiro Camacho, rectora del Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas.

Asimismo, se contó con la participación de Ever Omar Betanzos Torres, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP); Rafael Enrique Valenzuela Mendoza, presidente del Consejo Directivo del Instituto Sonorense de Administración Pública; Roberto Arturo Rodríguez Reyes, director General del Instituto de Administración Pública del Estado de México, y Mario Raúl Mijares Sánchez, director General del Instituto de Administración Pública del Estado de Veracruz, además de titulares de diversas dependencias del gobierno del estado de Chiapas.