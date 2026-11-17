La Fiscalía de Distrito Sierra Mariscal llevó a cabo el Operativo Interinstitucional de Brigada de Búsqueda de Personas No Localizadas, con la participación de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, la Guardia Estatal Preventiva y del Mando Único de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Acciones

Los elementos realizaron recorridos y pegaron fichas de búsqueda de las personas no localizadas en ejidos como Paso Hondo, Chamic, Las Champas, Ciudad Cuauhtémoc del municipio de Frontera Comalapa, así como en el ejido Potrerillos del municipio de Amatenango de la Frontera.

La Fiscalía General del Estado (FGE) reitera su compromiso de trabajar en coordinación para combatir el delito y garantizar la seguridad y paz de las y los chiapanecos, con Cero Impunidad.