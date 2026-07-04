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FGE refuerza la cultura de la prevención

Julio 04 del 2026
Informaron que estas jornadas continuarán desarrollándose en los municipios que integran este Distrito. Cortesía
Informaron que estas jornadas continuarán desarrollándose en los municipios que integran este Distrito. Cortesía

La Fiscalía de Distrito Istmo Costa, a través de las pláticas de concientización continúa fortaleciendo las acciones de prevención en estudiantes de nivel básico, medio superior y superior, así como en pobladores de la zona Istmo Costa.

El fiscal Juan Daniel Cerrillo Huerta destacó que estas jornadas preventivas continuarán desarrollándose en los municipios que integran este Distrito, a fin de fortalecer entre estudiantes y pobladores la cultura de la prevención y la denuncia, pilares fundamentales en la administración que encabeza el fiscal General, Jorge Luis Llaven Abarca.

Por ello, en el municipio de Tonalá, el personal de la Fiscalía impartió pláticas a las y los alumnos de la Telesecundaria No. 330, del Telebachillerato Comunitario No. 97 “Mariano Matamoros y Guridi” y de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), con el propósito de fomentar entornos seguros para las y los jóvenes.

Durante la plática, se abordaron los temas de secuestro virtual, la extorsión y la prevención del embarazo adolescente, sensibilizando al estudiantado sobre la toma de decisiones informadas, que fortalezcan el respeto, la igualdad y la sana convivencia.

Mientras que en el ejido Hermenegildo Galeana, del municipio de Pijijiapan, las pláticas estuvieron enfocadas a la prevención de la violencia de género, y fueron dirigidas a la población en general. En la capacitación, se resaltó la importancia de denunciar los delitos y se difundieron los canales institucionales de atención y orientación que ofrece la FGE.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado reitera su compromiso con la ciudadanía y estudiantado para promover la prevención.

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