FGE refuerza la cultura de la prevención

La Fiscalía de Distrito Istmo Costa, a través de las pláticas de concientización continúa fortaleciendo las acciones de prevención en estudiantes de nivel básico, medio superior y superior, así como en pobladores de la zona Istmo Costa.

El fiscal Juan Daniel Cerrillo Huerta destacó que estas jornadas preventivas continuarán desarrollándose en los municipios que integran este Distrito, a fin de fortalecer entre estudiantes y pobladores la cultura de la prevención y la denuncia, pilares fundamentales en la administración que encabeza el fiscal General, Jorge Luis Llaven Abarca.

Por ello, en el municipio de Tonalá, el personal de la Fiscalía impartió pláticas a las y los alumnos de la Telesecundaria No. 330, del Telebachillerato Comunitario No. 97 “Mariano Matamoros y Guridi” y de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), con el propósito de fomentar entornos seguros para las y los jóvenes.

Durante la plática, se abordaron los temas de secuestro virtual, la extorsión y la prevención del embarazo adolescente, sensibilizando al estudiantado sobre la toma de decisiones informadas, que fortalezcan el respeto, la igualdad y la sana convivencia.

Mientras que en el ejido Hermenegildo Galeana, del municipio de Pijijiapan, las pláticas estuvieron enfocadas a la prevención de la violencia de género, y fueron dirigidas a la población en general. En la capacitación, se resaltó la importancia de denunciar los delitos y se difundieron los canales institucionales de atención y orientación que ofrece la FGE.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado reitera su compromiso con la ciudadanía y estudiantado para promover la prevención.