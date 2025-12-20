FGE se reúne con mandos operativos de seguridad

La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Distrito Metropolitano, a cargo de Jesús Ernesto Molina Ramos, sostuvo una reunión con mandos operativos de las Secretarías de Seguridad del Pueblo, de Protección Civil y Policía Municipal de Tuxtla Gutiérrez.

Objetivo

Este encuentro tuvo como finalidad fortalecer la coordinación entre las instancias de seguridad y procuración de justicia ante la temporada vacacional que comenzó en diciembre de 2025, así como para dar a conocer la estrategia que se implementará en 2026.

Además, se indicó que dichas acciones se reforzarán con política de prevención en la ciudad, principalmente en las colonias con mayor incidencia delictiva, lo que permitirá visibilizar el trabajo realizado por las instituciones en temas de seguridad, protección civil y de esta forma fomentar la confianza ciudadana.

Quieren una ciudad segura

Con esta dinámica, se buscará consolidar a Tuxtla Gutiérrez como una de las ciudades más seguras, basada en la articulación de estrategias interinstitucionales que garanticen el respeto a los derechos humanos de las y los tuxtlecos.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de trabajar en coordinación para combatir el delito y garantizar la seguridad y paz de las y los chiapanecos, con Cero Impunidad.