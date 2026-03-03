FGE trabaja con FGR sobre caso Pakales

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que en relación a lo revelado por el diario El Universal sobre supuestos sobornos a elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), existe coordinación con la FGR para compartir información sobre el tema, misma que lleve a su esclarecimiento y aplicación de la justicia en caso de que sea necesaria.

Dijo que mediante el convenio de colaboración entre las fiscalías del país, se proporcionará la información a la Fiscalía General de Chiapas que se integra a la carpeta de colaboración que fue abierta desde el día domingo.

“Si se demuestra que hay por parte de cualquier autoridad municipal o estatal alguna conducta delictiva, y más tratándose de servidores públicos encargados de la seguridad pública de Chiapas, seremos contundentes”, dijo el fiscal Llaven Abarca.

Reveló que la aplicación de la justicia en contra de elementos de seguridad no es un tema nuevo, ya que son más de 450 policías, entre municipales y estatales, que están enfrentando la justicia en poco más de año.