Fiebre mundialista impulsa ventas en Tuxtla

Ante el inicio del torneo mundialista 2026 y la participación de la Selección Mexicana en este deporte, mercados y comercios del centro de Tuxtla Gutiérrez viven un repunte en la venta de artículos alusivos al fútbol. Playeras de la Selección Mexicana, llaveros, vasos, banderas y álbumes son los productos más buscados por las y los consumidores.

En los mercado públicos y las calles cercanas al parque central, los colores verde, blanco y rojo dominan los aparadores.

“Desde que empezó el Mundial las ventas subieron como un 40 por ciento”, comentó Rogelio López, comerciante del centro de Tuxtla.

Precios

Los precios son variados y accesibles para todos los bolsillos.

Un llavero puede encontrarse desde 25 pesos, mientras que las banderas oscilan entre los 50 y 150 pesos dependiendo del tamaño.

Las playeras de la Selección Mexicana, en versiones no oficiales, se venden entre 180 y 500 pesos, mientras que las gorras rondan entre los 100 y 250 pesos.

“Lo que más se está vendiendo son las playeras de México y los vasos. También salen mucho los llaveros porque son económicos”, señaló.

Una fiebre que crece

Además de los artículos tradicionales, otro producto que ha generado interés son los álbumes y estampas coleccionables. La fiebre por completar la colección mundialista ha provocado que muchos aficionados recorran distintos puntos de la ciudad en busca de sobres.

Asimismo, se han instalado puntos de intercambio para las estampillas en centros comerciales y parques de la capital, donde autoridades municipales también se han sumado a estos encuentros.

Fechas especiales

De acuerdo con comerciantes, los días en que juega la Selección Mexicana son los de mayor movimiento.

Horas antes de cada encuentro aumentan las compras de camisetas, trompetas, matracas y accesorios para reuniones familiares o con amigos.

“Pues nos ayuda mucho porque vendemos más y eso nos sirve, pero también porque nosotros lo disfrutamos, nos gusta el futbol”, afirmó.