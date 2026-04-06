Fiesta de resurrección, un llamado a la paz

Al celebrar la resurrección de Jesucristo, “la fiesta mas importante del año litúrgico”, el obispo de la Diócesis de Tapachula, Luis Manuel López Alfaro, insistió en su llamado a la construcción de la paz.

Y es que sostuvo que “la paz es necesaria para comenzar una vida desde Jesús vencedor de la muerte. Cuánta falta le hace a este mundo, a las comunidades y familias de nuestro tiempo darnos cuenta de que no es posible empezar una vida nueva sin el don de la paz”.

Por ello, pidió a a feligresía católica de las regiones Costa, Soconusco, Frontera Sur y Sierra de Chiapas, hacer todo lo que esté a su alcance para que “la paz del Señor resucitado pueda llegar a todos los vivimos en este mundo herido y esclavizado por la violencia”.

Cuaresma

En su mensaje, al final de la Semana Santa -Domingo de Resurrección-, monseñor López Alfaro explicó que “la cuaresma es el camino que nos permitió llegar, purificados en el cuerpo y en el espíritu, hasta este monte santo de la pascua. Estamos celebrando hoy la resurrección del Señor, la fiesta más importante del año litúrgico. El triunfo del Señor sobre la muerte es la razón de nuestra alegría”.

“Jesús nos ha llevado al triunfo tomando el camino de todo mortal. Muriendo, destruyó nuestra muerte, y resucitando, restauró la vida”, indicó.

Por ello, insistió en el llamado a toda la sociedad, a que se trabaje por la verdad, la justicia, la paz, la misericordia y el amor.

Asimismo, pidió “dejar de vivir como si Dios no existiera, buscando solo nuestros intereses personales, abusando de los más débiles, explotando y contaminando la creación”.