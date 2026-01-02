Fiesta del barrio de Cuxtitali, una tradición

Con fervor religioso y colorido tradicional, habitantes del barrio de Cuxtitali, celebran este día 2 de enero la festividad del Dulce Nombre de Jesús, patrono del barrio, uno de los más pintorescos y organizados barrios de San Cristóbal de Las Casas.

Desde las primeras horas de este viernes centenares de habitantes acudirán al templo a la misa principal y a las actividades artísticas musicales que se presentarán.

Desde ayer jueves 1º de enero comenzaron las actividades con la misa de Maitines (anuncio), como el anuncio de la fiesta principal.

Barrio organizado

La festividad del Dulce Nombre de Jesús en el Barrio de Cuxtitali, marca un colorido especial, un renacer de un barrio organizado no solo en sus actividades religiosas, si no también de atender las necesidades propias del lugar en lo relacionado a obras materiales y la seguridad.

Son de los pocos barrios de la ciudad que conserva sus tradiciones religiosas, desde el adorno como la juncia y las rosas elaboradas con papel crepé.

Los encargados de las juntas informaron que la noche de este viernes se presentará la agrupación Nativo Show y Clave Norteña.

El nombre de Cuxtitali quiere decir "Tierra roja" y concuerda con el color del suelo que ahí se encuentra. Cuxtitali fue reconocido como barrio a finales del siglo XVII.