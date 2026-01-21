Fiesta Grande, oportunidad de negocios

La Fiesta Grande de enero en Chiapa de Corzo no solo representa cultura y tradición para el pueblo, también es una oportunidad económica para los diversos sectores que con antelación se han preparado para ofrecer servicios de distintos giros al turismo local, nacional e internacional.

Durante la edición 2026, hoteleros, restauranteros, comideras tradicionales y lancheros han tenido números positivos en comparación con los últimos dos años, cuando, debido a la pandemia y el tema de inseguridad se vieron afectados considerablemente.

De acuerdo al registro de visitantes, en ediciones pasadas han asistido hasta 50 mil personas en un día de celebración, siendo el 20 de enero durante la celebración de San Sebastián el más popular de los 23 días de fiesta.

Restaurantes al máximo

Jorge Santiago Coutiño, empresario restaurantero y hotelero, aseguró que la edición 2026 de la Fiesta Grande de enero presenta una notable afluencia de turismo nacional e internacional, respaldada por estrategias de seguridad y promoción que el gobierno actual ha implementado desde su llegada.

El propietario del restaurante “El Campanario” y los hoteles “La Ceiba” y “Santiago”, calificó como positivo el balance de la temporada; destacó una recuperación sostenida y una afluencia turística que diversos sectores comerciales de la localidad han aprovechado cada uno de los días del calendario festivo.

Precisó que los empresarios dedicados al giro de alimentos se preparan hasta con quince días de anticipación. La planificación también es parte de la estrategia, pues se debe considerar las complicaciones de acceso para proveedores durante los días de mayor congestión.

Aseguró que se vive un ambiente de recuperación, haciendo referencia a lo vivido previamente con la inseguridad. “Este año a partir de diciembre empezamos a ver un poco la recuperación, sobre todo la confianza del turismo de volver a regresar a nuestro estado”, afirmó.

Turismo internacional

Respecto al sector hotelero, Coutiño reveló que las cifras de ocupación desde el inicio de las festividades rondaron en 95 %; para el 20 de enero, fecha de gran importancia con la salida de parachicos, también registró niveles cercanos al 90 %. Para los días que restan hasta el cierre de las celebraciones, el empresario anticipa que la ocupación se mantendrá entre un 85 y 90 %.

Además del turismo nacional y local, se registra una presencia internacional notable, esto debido a que se han establecido contactos con agencias de Estados Unidos que organizan viajes específicos para la feria, así como la visita de turistas franceses que, aunque no vienen por la celebración, coinciden en estas fechas con la festividad chiapaneca.

Seguridad y promoción

El empresario reconoció que la percepción de seguridad ha sido un factor clave para el regreso de los visitantes, que existe confianza para transitar en el estado y se ha visto reflejado en la afluencia de personas, aunado al interés que existe en las riquezas culturales y naturales.

Asimismo, celebró las estrategias de promoción implementadas, como la realizada en la Casa Chiapas en la Ciudad de México (CDMX). Expuso que todos los esfuerzos para proyectar la fiesta a nivel nacional son positivos y contribuyen al clima general de reactivación.

Turismo en lancha se mantiene bajo

Por el contrario, el servicio de paseos en lancha por el río Grijalva y hacia el Cañón del Sumidero registra una actividad moderada, con un promedio de cinco a seis viajes diarios, según informó Ceín Escobar Espinoza, presidente de la cooperativa de lancheros “Ángel Albino Corzo”.

Escobar reconoció que si bien la afluencia turística mostró un aumento durante el pasado periodo vacacional de diciembre, el movimiento durante las festividades patronales se ha mantenido moderado.

“Sí han salido viajes, viene gente a visitar, a conocer nuestras costumbres, nuestra cultura, pero también vienen a aprovechar para conocer el Cañón del Sumidero”, explicó.

El dirigente detalló que en la actualidad el costo del paseo por persona es de 400 pesos, precio que tuvo un incremento de 50 pesos respecto al año anterior. Este ajuste, afirmó, responde al aumento en el impuesto del brazalete de acceso al Área Natural Protegida (ANP) del Cañón y al encarecimiento de los insumos.

El presidente cooperativista admitió que el sector de los lancheros ha enfrentado una situación complicada tras la pandemia y problemas de inseguridad, pues se redujo de manera significativa el número de viajes; sin embargo, el apoyo de las autoridades estatales y federales de turismo ha comenzado a reflejar resultados positivos en la reactivación.

Sabor y tradición

En medio del bullicio y la alegría de la fiesta, el aroma del cochito horneado y la pepita con tasajo atrae a los visitantes hacia el recién inaugurado corredor gastronómico, espacio que reúne la gastronomía del pueblo en un solo lugar.

Adriana Mariné Medina Hernández, encargada del negocio El Buen Sazón, continúa con el legado de 45 años de la cocina tradicional de Chiapa de Corzo; ella es la segunda generación al mando y atiende con entusiasmo desde las siete de la mañana hasta las ocho de la noche.

Con la apertura del corredor gastronómico tradicional, la cocinera observó un cambio positivo, las personas se han mostrado interesadas en acudir. Medina Hernández dijo que por fin se hizo algo por los comerciantes que, por años, habían estado en ese espacio.

Sin embargo, detrás del incremento en la afluencia, el balance entre la inversión y la ganancia requiere de una jornada exhaustiva. Mariné Medina detalló que aunque el precio por orden se ofrece en 90 pesos para esta temporada, la ganancia neta no siempre refleja el esfuerzo.

“Nosotros empleamos cinco mil pesos al día, pues venimos ganando unos dos mil 500, tres mil pesos”, explicó. “Es muy pesado para nosotros porque pues nosotros lo preparamos, lo cocinamos, lo venimos a vender”.

Así, en cada plato que sale de su cocina no solo se sirve un manjar tradicional, sino también el sustento de una familia y la preservación de un legado que ha alimentado a generaciones durante la fiesta más importante de la ciudad.

Visitantes: gastos y viejos temores

Anahí, originaria de Veracruz, y César Acero, de Chiapas pero residente de la Ciudad de México (CDMX), son parte del flujo de visitantes que llegó a Chiapa de Corzo para la Fiesta Grande. Su motivación, según relatan, nació de una visita hace siete años, cuando Anahí escuchó por primera vez sobre los parachicos y quedó con el deseo de vivir la celebración en su esplendor.

La planificación del viaje requirió organización con medio año de anticipación y la solicitud de vacaciones laborales.

En cuanto al presupuesto, la pareja detalló que los vuelos de ambos representaron un gasto de seis mil pesos aproximados, para su estadía de una semana, que incluyó visitas a otros puntos como San Cristóbal de Las Casas y el consumo habitual en restaurantes, calcularon alrededor de ocho mil pesos más. “La verdad es que sí ha sido muy barato”, valoró Anahí.

Sobre un tema sensible para el turismo en la región, la seguridad, ambos reconocieron haber tenido reservas, sin embargo, decidieron realizar el viaje al percibir, junto con recomendaciones de familiares en Tuxtla Gutiérrez, una mejora en la situación.

Su experiencia durante la fiesta ha sido positiva. Ambos coincidieron en que han disfrutado la experiencia de la celebración que años atrás solo había vislumbrado en redes sociales.