Fiestas Patrias: un aliciente para la economía formal

Miguel Ángel Blas Gutiérrez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tuxtla Gutiérrez (Canaco-Servytur Tuxtla), informó que durante el periodo de Fiestas Patrias se registró un mayor dinamismo en restaurantes, tiendas de autoservicio y supermercados, establecimientos de alimentos y bebidas, tiendas de ropa y accesorios, así como negocios dedicados a la venta de decoración y artículos alusivos a la fecha.

El dirigente empresarial destacó que las temporadas de alta demanda representan una oportunidad para fortalecer a los negocios establecidos y generar condiciones de mayor equidad en la actividad comercial. Señaló que las empresas formales cumplen con obligaciones fiscales, laborales, municipales y de seguridad, además de ser la más importante fuente de empleo y contribuir al desarrollo económico.

“El comercio formal cumple con obligaciones fiscales, laborales, municipales y de seguridad, además de ser fuente de empleo y pilar del desarrollo económico de la ciudad. Por ello, es importante que los consumidores prefieran los negocios establecidos, contribuyendo así a generar condiciones de piso parejo entre quienes participan en la actividad comercial”, puntualizó.

Movilidad

El puente vacacional con motivo de las Fiestas Patrias propició una mayor movilidad de familias y consumidores, lo que favoreció la actividad económica y la generación de una mayor derrama en Tuxtla Gutiérrez y otras ciudades de Chiapas. En este sentido, el consumo en establecimientos locales permite que una mayor parte de los recursos permanezca y circule dentro de la economía de la entidad.

De acuerdo con información de la Cámara, durante este periodo las ventas de los establecimientos afiliados al comercio formal en Tuxtla Gutiérrez registraron un incremento del cinco por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, impulsadas principalmente por los días inhábiles, las reuniones familiares y las actividades propias de estas fechas.

En este contexto, subrayó también el impulso de la campaña “Viernes Muy Mexicano”, iniciativa promovida por Concanaco-Servytur y Canaco Tuxtla para incentivar las compras en negocios establecidos, fortalecer a las empresas locales y dinamizar