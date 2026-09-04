Fijan plazo de 90 días para separase del cargo

En sesión celebrada este jueves, el pleno de la LXIX Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas aprobó, con 39 votos a favor, importantes reformas al marco jurídico estatal en materia electoral y constitucional.

Las modificaciones aprobadas contemplan, por un lado, la reforma al Artículo 40, fracción Sexta, de la Constitución Política del Estado de Chiapas; y por otro, la reforma a diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas.

Uno de los puntos centrales de la reforma establece que las personas que aspiren a participar como candidatas o candidatos en el proceso electoral deberán separarse de su cargo antes del inicio formal del proceso.

La reforma precisa que el periodo de separación del cargo será de 90 días previos a la jornada electoral. Este ajuste busca equilibrar la participación política con la continuidad de las funciones públicas, ya que anteriormente la separación podía extenderse hasta seis, ocho, nueve o incluso diez meses, dependiendo de los plazos de impugnación y resolución de los medios de defensa.

Beneficios

Entre los beneficios señalados por los legisladores se destacan:

Mayor continuidad institucional: Las autoridades podrán concentrarse en el cumplimiento de sus responsabilidades durante la mayor parte del proceso electoral, garantizando que los servicios públicos y la administración sigan funcionando para la ciudadanía.

Certeza jurídica: Se establece un plazo claro y objetivo, lo que permite a quienes aspiren a participar conocer con anticipación el momento exacto en que deben separarse del cargo.

Proporcionalidad: La separación del cargo se vincula con una etapa más cercana a la jornada electoral, evitando periodos prolongados de ausencia en las funciones públicas.

Alineación con la legislación general: La reforma se armoniza con el parámetro establecido en la legislación electoral general y con el plazo de 90 días que ya se contempla en todas las entidades federativas del país.

Fortalecimiento de la participación democrática: Se garantizan condiciones de equidad para quienes tengan la legítima aspiración de participar, preservando al mismo tiempo la continuidad de las instituciones.

Declaraciones

Durante la sesión, se subrayó que esta reforma brinda certeza a quienes participan, continuidad para las instituciones y, sobre todo, estabilidad para la ciudadanía.

Se enfatizó que, mientras se desarrolla una elección, la vida pública continúa: las comunidades siguen teniendo necesidades, los servicios deben seguir funcionando y las instituciones deben seguir respondiendo.

Por ello, establecer un plazo de 90 días permite que el proceso electoral cuente con reglas claras y que las instituciones permanezcan trabajando durante la mayor parte de este periodo en beneficio de las y los chiapanecos.

En la sesión, presidida por la diputada Marcela Castillo Atristain, se aprobó también la iniciativa de decreto por el que se adiciona el artículo 111 BIS a la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno y Administración Municipal del estado de Chiapas.